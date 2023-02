Česko a Rakousko zahájily několikadenní kontroly kamionů na hranicích

Do kontrol se zapojí deset členských zemí EU a na rakouské i české straně hranic by měly trvat do pátku.

Balíček mobility upravuje přístup na trh nákladní dopravy, vysílání zaměstnanců v dopravě a má zlepšit pracovní podmínky řidičů. Nová pravidla mají zamezit situacím, kdy některé zejména západoevropské státy vyžadovaly vyplácet řidičům minimální mzdu ve výši země, kterou právě projíždí. Vzhledem k tomu, že v těchto zemích jsou mzdy mnohem vyšší než v Česku nebo dalších okolních zemích, by byla tato pravidla podle dopravců pro české firmy téměř likvidační. Povinnost minimální mzdy se nakonec zúžila jen na kabotáž, což je vnitrostátní přeprava zahraničním dopravcem a některé třetizemní přepravy, které spočívají v tom, že dopravce přepravuje náklad mezi dvěma dalšími zeměmi.

"Jsou to zejména kabotážní přepravy, kdy například polský řidič převeze zboží v rámci ČR – naloží v Ostravě, vyloží v Plzni, a některé třetizemní přepravy, kdy například český řidič naloží ve Francii, převeze a vyloží v Itálii," uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka.

Největší tuzemské sdružení silničních dopravců Česmad Bohemia podle mluvčího Martina Felixe není proti kontrolám. "Silniční balíček má sloužit férovým podmínkám, a vzhledem k tomu, že se nám v rámci jeho vyjednávání podařilo prosadit výrazné změkčení a zjednodušení tím, že vysílání se týká jen kabotáže a třetizemních přeprav, je namístě, aby se nová pravidla kontrolovala," řekl ČTK.

Kontrola je relativně jednoduchá, řidič na silnici předloží doklady k nákladu, pokud podle nich podléhá vysílání do ČR (Rakouska), musí ukázat kopii, že je zaevidovaný v systému EU pro hlášení vyslaných řidičů. Následně si potom mohou české úřady vyžádat prostřednictvím jednotného portálu IMI zejména evidenci odpracované doby a doklady, že řidič je odměňován podle českých předpisů. A obdobně, když je to společná kontrola, budou a mohou postupovat Rakušané, jen následná kontrola prověří, že řidič za práci v Rakousku je odměňován podle rakouských pravidel.