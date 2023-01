Danuše Nerudová očima sousedů: Bezvadná ženská, normální chalupářka

"Je to bezvadná ženská, když se s ní člověk potká, dá se do řeči, jako kdybychom se znali odjakživa. Můžu s ní hovořit jako se sousedkou, i když tu je teprve krátkou dobu, ale bývá tu často," řekla ČTK Helena Justová. S Nerudovou se viděla i na vánočním setkání na evangelické faře. "Přišla tam s manželem a hned si s námi povídala," řekla Justová, jejíž dcera má vedle Nerudových rodinný dům a dobře s nimi vychází. Odhaduje, že v Telecím bude mít kandidátka značnou podporu.

Nejčastěji se místní potkávají s Nerudovou v prodejně potravin. "Chodí sem nakupovat, je sympatická a rozumná a přáli bychom jí, aby ji zvolili. Aspoň by někdo naši republiku reprezentoval. Baví se s každým a nemá problém na cokoliv odpovědět," říkají prodavačky.

Podobně mluví i starosta Telecího Jaroslav Šimon. "Je to normální chalupářka, bývá tu pravidelně. Dříve i každý víkend, teď během kampaně méně. V létě zašla i do letního kina, byla tady i na silvestra. Měla tu i setkání s občany, kulturní dům nám nestačil, přišlo přes 300 lidí," uvedl Šimon. Častěji se vídá s manželem Nerudové Robertem, který v Telecím a okolí kondičně běhá.

Nerudová patří spolu s bývalým představitelem české armády a NATO Petrem Pavlem a předsedou hnutí ANO a expremiérem Andrejem Babišem k favoritům prezidentských voleb. Jejich první kolo se bude konat 13. a 14. ledna, případné druhé kolo o dva týdny později.

Hostinský z Podlesí: Místní lidi těší, že je od nás

Část obyvatel Podlesí, které je součástí Kuřimi na Brněnsku, vůbec netušila, že kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová bydlí ve stejné osadě jako oni. Zjistili to až díky podpisovým archům na podporu její kandidatury. ČTK to řekl Marek Sattler, provozovatel místní Hospůdky u Anděla, která je společenským centrem osady. Jiné místo k setkávání v Podlesí není.

Podlesí má asi pět stovek obyvatel. Asi polovina z nich bydlí ve staré zástavbě, která vznikla jako ubytování pro zaměstnance nedaleké strojírny TOS Kuřim, druhou část tvoří obyvatelé nové zástavby, kteří se přistěhovali v posledních dvou desetiletích. Hostinec s malým společenským sálem slouží i jako volební místnost, v létě s otevřenou zahrádkou je oblíbeným výletním místem.

"Nerudovi tady bydlí už pár let, přistěhovali se do dobré lokality, kde jsou dobré sousedské vztahy. Funguje tam mezi sousedy taková parta, často se scházejí. Jsou to společenští lidé, velmi příjemní. V létě se u nás také zastaví na zahrádku na pivo," řekl Sattler.

Když jej oslovil manžel kandidátky Robert Neruda s tím, zda by bylo možné v hospodě zřídit místo na sběr podpisů pod kandidátní listinu, neváhal. "Byli jsme jedno z prvních míst pro sběr podpisů. Řada místních, kteří paní Nerudovou neznali, byla příjemně překvapená, že tady bydlí. Je to pro ně událost. A co teprve, kdyby se stala prezidentkou," řekl Sattler s tím, že s negativní reakcí se u návštěvníků hospody nesetkal.

V hospodě lidé zaplnili více než desítku podpisových archů, což hostinský považuje za úspěch. "I když podmínka čísla občanky byla pro některé problém, lidé byli rádi, že můžou vyjádřit podporu. I spousta Kuřimáků, kteří procházeli kolem, se zastavila archy podepsat," dodal Sattler.

Jako při každých volbách bude i při těch prezidentských volební místnost umístěná v sále hospody. Po jejím uzavření pak předpokládá, že bude s hosty sledovat sčítání hlasů. "Na tak malou dědinu je to velká událost, ale žádnou konkrétní akci zatím neplánujeme. Zpravodajství o sčítání si zapneme, ale těžko říct, kolik se nás sejde," konstatoval hostinský.