Demonstrace proti vládě nemusí být poslední, varuje Středula. Jurečka nevidí prostor pro revizi balíčku

Středula na demonstraci proti vládě prohlásil, že odboráři jsou připraveni k pokračování protestních akcí, pokud s nimi vláda nebude jednat. Podobně hovořil i šéf Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek, který vyzval také k demisi celé vlády a varoval před dalšími stávkami a protesty.

Podle Středuly by vláda měla oslovit odbory kvůli dalšímu jednání a ohradil se proti kritice, že za stávkou stojí politické ambice. "Nevím, podle čeho se to váží. Pravděpodobně podle toho, že někdo někam kandiduje. My, co tu jsme, ale nikam nekandidujeme," řekl Středula.

Jurečka ale podle České televize nevidí prostor pro revizi ozdravného balíčku. Nemyslí si navíc, že by se do tripartity, která se sejde 4. prosince, našel termín pro jednání koalice s odbory. I premiér Petr Fiala dnes prohlásil, že se navzdory stávkujícím nehodlá vzdát svého konsolidačního balíčku.

Podle něj není možné, aby vláda ustoupila tlaku, protože by upustila od lepší budoucnosti, kterou slíbila voličům. "Opustili bychom cestu k lepší budoucnosti," prohlásil dnes v Brně Fiala s tím, že vláda slíbila voličům, že zajistí veřejné finance, a schválený ozdravný balíček a připravovaná důchodová reforma jsou nezbytnými kroky.

Demonstranti se před akcí sešli na náměstí Jana Palacha, odkud vyrazili na pochod na Malostranské náměstí, kde po 13. hodině začala vystoupení zástupců odborářů. Centrem Prahy prošly také na dva tisíce středoškoláků. Studenti v rámci iniciativy Studenti pro školství vyrazili s transparenty na pochod dopoledne a od Jungmannova náměstí zamířili přes most Legií k ministerstvu školství.

Českomoravské konfederaci odborových svazů se nelíbí konsolidační balíček, kritizuje také nezvyšování platů ve veřejné sféře či návrhy důchodových změn. Do stávky se zapojili i lidé z řady dalších oborů, včetně školství, zdravotnických zařízení nebo největší české automobilky Škoda Auto.