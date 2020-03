ČR chce vědět o všech vlacích, které přijíždějí z rizikových oblastí

"Budeme identifikovat všechny vlaky, které sem přijíždějí potenciálně z rizikovějších oblastí. Budeme chystat určitá opatření charakteru minimálně na dezinfekční úrovni, tak aby podobně jako přicházejí pasažéři z letadel z postiženějších oblastí, tak aby pasažéři i z těchto spojů byli identifikováni. Minimálně abychom věděli, jaké množství kdy sem přijíždí," řekl Havlíček.

"Jednal jsem takřka se všemi odbory v oblasti železnic a veřejné dopravy. Uklidnil jsem je, jasně jsem řekl, že není třeba, aby se pro řidiče autobusů a průvodčí dnes využívaly respirátory nebo roušky, ale je důležité, aby byl dostatek dezinfekčních prostředků," poznamenal ministr.

BRS už v pondělí rozhodla o zastavení leteckých spojení Česka s Jižní Koreou a pěti letišti v severní Itálii. Zákaz vejde v účinnost ve čtvrtek. Havlíček dnes rozhodnutí obhajoval. "Není pravda, co se říká, že pasažéři jednoduše můžou využít jiných spojů," řekl. Podle něj není jednoduché spoje ze severní Itálie nahradit, protože celá řada leteckých společností začíná lety rušit. Podle Havlíčka také 90 procent pasažérů z Itálie využívá k cestování do ČR právě letadla.

Své linky do Milána a Boloni s okamžitou platností v pondělí zastavily České aerolinie (ČSA), zatím do 6. dubna, už minulý týden pozastavily i linku do jihokorejského Soulu. Dopravce RegioJet dříve oznámil, že nebude od konce týdne do odvolání vypravovat autobusové spoje na linkách z Prahy do Říma a do Milána.

V Česku je nadále pět potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru, testováno bylo dosud 340 lidí. Zatím poslední nakaženou je žena z Ekvádoru, která doprovázela Američanku, u níž se nákaza potvrdila už v neděli.