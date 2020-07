Politici mají létat se spoluobčany. Budeme šetřit, existují linky, vzkazuje Babiš

Podle informací CNN Prima News disponuje vládní letka dvěma Airbusy A-319 z roku 2007, jedním malým letadlem typu Bombardier Challenger 601 z roku 1992 a dvěma starými ruskými stroji Jak-40 z let 1978 a 1979. Zmiňovaná sovětská letadla vlastněná armádou se letos na podzim vyřadí z provozu nejen kvůli svému stáří, nýbrž i nízké kvalitě. Do srpna příštího roku čeká stejný osud i Challenger.

„Potvrzujeme ukončení provozu letounů typu Jak-40 do října 2020 a ukončení provozu letounu typu Challenger CL-601 do srpna 2021,“ informovala Vlastimila Cyprisová z tiskového oddělení Generálního štábu Armády České republiky.

Pro přepravu politiků využívá česká armáda ještě také letouny CASA C-295, přičemž do roku 2022 by měly přibýt ještě další dva. Vojákům je k dispozici také šest vrtulových L-410. To jsou ale vojenské letouny, které nenabízí dostatečný komfort, jelikož jsou určeny pro výcvik vojáků a přepravu materiálů.

Z výše uvedených důvodů budou pro delší cesty vládních a ústavních činitelů, které často doprovází i podnikatelská delegace, určeny pouze dvě letadla Airbus. Někteří ministři se proto obávají, že v budoucnu nebudou mít čím létat.

Hamáček: Letka se musí obnovit

Že je obnova letky nezbytná, a že k ní i dojde, potvrdil také ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). "Obáváme se toho. Opakovaně poukazujeme na nutnost obnovy dopravních letadel. Bylo to i několikrát tématem jednání vlády, nicméně je to v gesci ministerstva obrany,“ nechal se slyšet.

"Armáda je a bude i nadále připravena a schopna plnit úkoly související s přepravou ústavních a vládních činitelů. Pořízení dalšího letounu není na programu dne,“ vyjádřil se k tomu ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) se slovy, že se nové letouny nakupovat nebudou.

Babiš: Musí se šetřit, létají linky

"Budeme šetřit. Víc letadel nepotřebujeme, létají i linky,“ řekl premiér Babiš se slovy, že i on jako člen minulé vlády cestoval výhradně linkou economy class. "Jako premiér jsem letěl linkou za vlastní peníze na intronizaci (nového císaře Naruhita, pozn. red.) do Japonska i se svojí paní. Nebo na zasedání OSN do New Yorku. Nebo ještě jako ministr financí do USA. Všechny tyto lety jsem realizoval linkami za vlastní,“ podotkl.

Mimo jiné také připomněl, že se během koronakrize téměř nelétalo a že se ani nic zásadního nedělo. "Je potřeba podpořit ekonomickou diplomacii pro naše firmy. Cestování poslanců a senátorů má určité rezervy,“ nechal se slyšet předseda vlády

Vládní letka je určená pro členy vlády a poslance. Její linky startují z vojenského letiště v pražských Kbelích a v souladu s protokolem je při přidělování letadel dodržovaná předepsaná hierarchie: prezident, předseda Senátu, předseda Sněmovny, premiér, kteří se ale mohou mezi sebou dohodnout, kdo v jakém pořadí poletí.

Letadla se s potížemi setkávala už dříve. V roce 2016 uvízl Jan Hamáček coby tehdejší předseda Sněmovny i s delegací v Malajsii kvůli poruše airbusu, a to na dva dny. Problém spočíval v záložním systému zobrazení umělého horizontu kombinujícího náklon, klesání a stoupání letounu. S provozními potížemi se setkal i druhý airbus.

Challenger se zase v roce 2011 setkal s problémem při vysunování přistávacích klapek. Dva roky předtím mu během letu dokonce prasklo čelní sklo, přičemž se na palubě tehdy nacházel někdejší ministr Martin Bursík.

Poškozené sklo se nevyhnulo ale ani exprezidentovi Václavu Klausovi, bývalému ministrovi zahraničí Lubomíru Zaorálkovi a exšéfovi diplomacie Cyrilu Svobodovi, který se do takové situace dostal dokonce dvakrát za sebou. "Zubatá nás minula o pár metrů,“ řekl mu tehdy pilot.