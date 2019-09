Vláda si ujasnila dopravní priority, chce rychlejší stavbu dálnice a vodní dílo

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Výstavba dálnice D43 v úseku z Brna do Moravské Třebové a stavba vodního díla Vlachovice na Zlínsku by se měla zrychlit, chce vláda. Kabinet proto na dnešním zasedání aktualizoval materiály k politice územního rozvoje. Informoval o tom tiskový odbor vlády. Vláda počítá s tím, že výstavba D43 by se mohla urychlit až o dva roky.