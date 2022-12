Dopravu v Česku komplikuje ledovka a sníh. Autobusy a vlaky místy vůbec nevyjely

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před ledovkou platí do dnešních 09:00 v celém Karlovarském a Ústeckém kraji, v západní a severní části Středočeského kraje a v menších částech krajů Plzeňského a Libereckého. Zejména na jihovýchodě země se mohou tvořit sněhové jazyky.

Kvůli ledovce jsou nesjízdné některé silnice v Praze a středních Čechách, jiné jsou sjízdné jen s obtížemi. Téměř všechny autobusové linky pražské příměstské MHD mají proto zpoždění, některé vůbec nevyjely. Většina linek, které na trasu vyjely, nezajíždí do některých zastávek. Problémy jsou hlavně západně od Prahy. Také v Libereckém kraji některé autobusy ráno nevyjely nebo nezajížděly do všech míst. Spíše nesjízdné jsou některé úseky silnic i v Jihomoravském kraji, rovněž tam autobusové spoje proto některé zastávky vynechávají.

Silně namrzlá silnice je třeba v obci Čistá na Rakovnicku, auta tam nemohou vyjet. Problémy jsou podle středočeské správy a údržby silnic na Kladensku a kolem Mnichova Hradiště. Také v Olomouckém kraji komplikuje provoz ledovka, na silnici z Hněvotína do Lutína několik automobilů sjelo ze silnice. V tomto úseku uvízl i autobus. Na namrzající vozovky upozorňuje správa silnic hlavně na Olomoucku, Šumpersku a Jesenicku. Nesjízdná je silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, celý úsek je podle silničářů pod ledem

Od pondělního večera byla téměř osm hodin neprůjezdná dálnice D6 na Lounsku. Ve tříkilometrovém úseku u Lubence se srazilo několik vozidel, mezi nimi dva autobusy a dvě nákladní auta. Dva zraněné transportoval do nemocnice vrtulník. Provoz byl obnoven dnes v 01:30. Kvůli hromadné nehodě byla zavřená i D1 u Nového Jičína ve směru na Ostravu. Zprůjezdnit se ji podařilo přibližně po šesti hodinách v 05:15.

Mnoho nehod se stalo i dnes ráno. Například na silnici I/13 ve směru od Děčína před Českou Kamenicí se srazilo pět aut. Událost se obešla bez zranění, místo je ale špatně průjezdné.

Vedle ledovky působí řidičům problémy sníh, například na jesenické straně Moravskoslezského kraje. Na Bruntálsku jsou místa, kde se tvoří sněhové jazyky nebo závěje a kvůli přeháňkám je tam snížená dohlednost. Uzavřeno je několik místních silnic, například I/11 mezi Bruntálem a Horním Benešovem. Na silnici v Lichnově-Dubnici brání průjezdu uvízlý autobus.

Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Také v Pardubickém kraji se na několik místech tvoří sněhové jazyky a závěje, které brání dopravě. Uzavřené jsou některé úseky nejmenších komunikací v okolí Hlinska, kde jsou i zapadlá osobní auta. Neprůjezdné jsou silnice z Vojtěchova do Kladna, z Ctětína do Ctětínku a z Pokřikova do Oldříše. Sněhové jazyky komplikují provoz i na silnici I/50 mezi Bánovem a Bystřicí pod Lopeníkem na Uherskohradišťsku ve Zlínském kraji.