Na dodržování opatření dohlédnou desítky tisíc policistů a tisíce vojáků

Policisté budou hlídkovat na významných dopravních tepnách na 500 stanovištích, která policie vytipovala, uvedl Vondrášek. Na hranicích okresů Cheb, Sokolov a Trutnov, které jsou nyní kvůli šíření nákazy uzavřené, dnes skončí policejní kontroly. Budou zde platit stejná opatření o omezení pohybu jako ve zbytku ČR, tedy až na výjimky zákaz přejíždění mezi okresy. U zakrývání nosu a úst od pondělí platí, že v zastavěném území obce je třeba vždy mít minimálně chirurgickou roušku. Jedině respirátor je povolený v hromadné dopravě, obchodech a na dalších frekventovaných místech.

Nová přísnější opatření mají podle pátečního rozhodnutí vlády platit do 21. března. Jejich smyslem je co nejvíce omezit mobilitu, a tedy i šíření viru. Pokuta za porušení opatření může být na místě 10.000 korun, ve správním řízení hrozí podle krizového zákona sankce až 20.000 korun. Omezení se vztahují i na lidi očkované proti covidu-19 a také na ty, kteří již nemoc prodělali. Výjimky u volného pohybu platí pro cesty mezi okresy do práce, na úřad nebo k lékaři.

Ministerstvo vnitra na webu už dříve uvedlo, že u pravidel pro volný pohyb bude policie provádět intenzivní namátkové kontroly na území celé ČR. Chce je zaměřovat do všech míst, ve kterých lze předpokládat porušování opatření, a to včetně vlaků a autobusů. Vyhodnocení jednotlivých předkládaných dokumentů - například potvrzení od zaměstnavatele - bude záležet na policistech. V případě podezření mohou žádat vysvětlení a využít další nástroje k tomu, aby zjistili skutečnost.

V hranicích okresu není potřeba žádný doklad pro cesty do zaměstnání, na nákup, k lékaři nebo na úřad. Při cestě do práce mimo okres bydliště bude zapotřebí prokázat se potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. Alternativou je například pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz, pokud je z nich jasné, že pracovník potřebuje cestovat do jiného okresu. Pro cestu k lékaři či na úřad mimo okres je potřeba formulář nebo čestné prohlášení s místem, časem a cílem cesty. Vnitro doporučuje vzít si s sebou pro jistotu například žádanku od lékaře či pozvánku na úřad.

Projít se nebo zaběhat si mohou jít lidé od 05:00 do 21:00 jen na území své obce. V noci mohou jít vyvenčit psa, ale maximálně 500 metrů od bydliště. Výlet do přírody mimo obec v rámci okresu není možný. Nakupovat mohou lidé pouze ve svém okrese a na nákupy mohou cestovat jen v nezbytném počtu. Nebude možné navštívit příbuzné, a to ani v rámci jednoho okresu, pokud nepůjde o zajištění jejich nezbytných potřeb, nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.