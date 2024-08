Fiala: Česko se zbavilo závislosti na ruském plynu, udělá totéž i s ropou

Fiala na setkání s vedoucími českých zastupitelských úřadů v zahraničí prohlásil, že si Česko po letech zajistilo energetickou nezávislost. „Česká republika dokázala, a to i díky vám, v řadě klíčových oblastí podniknout kroky, které naši bezpečnost a naši prosperitu výrazným způsobem posilují,“ adresoval svá slova velvyslancům.

Česko se zbavilo závislosti na ruském zemním plynu a díky rozšíření Transatlantického ropovodu dosáhne téhož cíle i u ropy. Uvedl to server České noviny s odvoláním na premiérova slova.

Varoval před ruskou hrozbou a ujistil o další podpoře Ukrajiny. „Neočekáváme nějakou výraznou změnu na bojišti, byť současné manévry ukrajinských sil na ruském území jsou určitou symbolickou změnou. Ale fakticky si musíme přiznat, že zásadní zlom v konfliktu teď očekávat nemůžeme,“ podotkl.

„Spolu s našimi partnery se nevyhneme hlubší diskusi o tom, jak postupovat k zemím, kde už ruský vliv dosáhl takové úrovně, že ohrožuje nejen soulad v Evropské unii nebo Severoatlantické aliance, ale kde tímto svým způsobem ohrožuje i vlastní bezpečnost,“ přiblížil.

Promluvil také o dostavbě nových jaderných bloků v Dukovanech, kterou bude mít na starost korejská společnost KHNP. „Dalších cílů energetické bezpečnosti lze podle premiéra dosáhnout vyváženým přístupem mezi rozšiřováním obnovitelných zdrojů a zejména jádrem,“ píší České noviny.

Fiala následně na sociální síti X zveřejnil příspěvek , kde zmínil, že Česká republika „během našich životů prodělala obrovský přerod“. „Ze země, z níž lidé utíkali, v zemi, která se sama stala bezpečným přístavem pro lidi v nouzi,“ napsal.

„Opět patříme mezi klíčové hlasy, pokud jde o obranu svobody, spravedlnosti a lidských práv. Konečně si uvědomujeme náš díl spoluodpovědnosti za svět. Na to jsem opravdu hrdý,“ dodal.