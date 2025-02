Fiala jednal s Pavlem. Řešilo se navýšení výdajů na bezpečnost Česka

Tématem setkání byla mimo jiné mezinárodní situace. „Na pravidelném setkání s panem prezidentem jsme řešili domácí politická témata, aktuální mezinárodní situaci a bezpečnostní výzvy. Shodujeme se na potřebném navýšení výdajů na obranu,“ napsal Fiala na sociální síti X.

Česká republika sice dvouprocentní hranice výdajů na obranu dosáhla, v plánu je ale ve zvyšování investic pokračovat. „Jsem přesvědčen, že naším cílem musí být minimálně 3 % HDP během několika dalších let. Považuji to za nutnou investici do naší bezpečnosti, ale i příležitost k posílení růstu české ekonomiky,“ doplnil.

Premiér Fiala už v pondělí vystoupil s důrazným projevem, kde Evropu vyzval k probuzení. Podle něj mezinárodní řád prochází největší změnou od pádu komunismu. „Základy tohoto mezinárodního řádu byly ovšem položeny už dříve, už po druhé světové válce. A mimo jiné stály na silné roli Spojených států amerických. USA cítily jako globální lídr velkou zodpovědnost za mezinárodní vývoj, aktivně podporovaly demokracii a svobodu v různých částech světa a garantovaly a zajištovaly bezpečnost evropských demokracií,“ shrnul.

„Mezitím nastala celá řada zásadních změn, nejen politických, ale také ekonomických a technologických. Objevily se nové problémy, objevili se také noví globální hráči s velkou ambicí ovlivňovat mezinárodní vztahy, jako je například Čína,“ pokračoval.

Donald Trump se podle Fialy rozhodl proměnit americkou zahraniční politiku s překvapivou razancí, ale odklon USA od Evropy by ji neměl překvapovat. „Trvá už nejméně jedno desetiletí a já sám jsem na to opakovaně upozorňoval,“ podotkl s tím, že evropské země to dlouho nechtěly brát na vědomí. Zmínil však, že Česko navýšilo prostředky na obranu na dvě procenta HDP. "Ani to však nebude dlouhodobě stačit," konstatoval.

Fiala se ve minulou středu zúčastnil videokonference s dalšími lídry k bezpečnosti a Ukrajině. Jednání se zúčastnila většina lídrů zemí Evropské unie a spojenci ze Severoatlantické aliance. Politici se shodli na tom, že Evropa musí ještě více posilovat svou bezpečnost a obranu.

„Všichni se shodujeme na tom, že v této nové situaci je potřeba, abychom dávali více peněz do vlastní obrany, abychom navýšili rozpočty jak na úrovni národních států, tak na evropské úrovni. Abychom byli jako Evropská unie brána ve světe vážně, musíme být ekonomicky i vojensky silnější a musíme pro to něco udělat. Je potřeba položit na stůl peníze a zbraně a pak nás bude svět brát vážně,“ uvedl po jednání premiér, podle kterého Evropa svou bezpečnost dlouho zanedbávala a teď je čas to změnit.

Podle premiéra přineslo jednání, které organizoval francouzský prezident Emmanuel Macron, posun v názorech na evropskou bezpečnost. „Diskuse jsou důležité, ale je opravdu potřeba přistoupit k činům. Musíme se zbavit zbytečných regulací, soustředit se na to, co je podstatné, například na konkurenceschopnost, prosperitu a být odhodláni posílit se vojensky v rámci Severoatlantické aliance. To znamená zvýšit výdaje na obranu, což je výhodné i pro Českou republiku, protože nás obranný průmysl je velmi kvalitní a dokáže to využít,“ řekl.