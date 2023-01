Fiala uvítal rozhodnutí Německa poskytnout tanky Leopard Ukrajině

Kandidát na prezidenta Andrej Babiš (ANO) odmítl, že by hnutí SPD mohlo být koaličním partnerem jeho hnutí ANO. Řekl to v dnešní volební debatě na serveru Novinky.cz. Uvedl také, že jako prezident by premiérem jmenoval vítěze voleb. Neumí si představit, že by SPD vyhrálo volby a uchazečem o post premiéra by byl jeho předseda Tomio Okamura.