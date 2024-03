Fiala vyzval občany, aby se i v dalších volbách spojili proti populismu

Podle Fialy si zaslouží komentář systematická snaha Andreje Babiše a jeho kolegů získávat nové voliče radikální rétorikou, která popírá západní orientaci země a oslabuje demokratickou politickou kulturu.

"To je podstata populismu. Žádný opravdu demokratický politik to nemůže ani akceptovat, ale ani sám používat. Staré přísloví říká, že s čím kdo zachází, tím také schází. Zápas o charakter demokracie lze vést z naší strany jen demokratickými prostředky. To je možná krátkodobě nevýhodné vůči populistům, ale extrémně důležité. A jen to může vést k dlouhodobému úspěchu demokratických sil," napsal na síti X.

Česko se podle premiéra nachází uprostřed boje o budoucnost republiky, který nelze vyhrát pouze na vládě či v parlamentu. "Bojujeme s totalitním dědictvím a dnes vedeme zápas o charakter státu, o podobu naší demokracie, o podobu střední Evropy. O to, zda budeme žít v západní demokracii jako svobodní lidé, nebo ve státě, kde převažuje oligarchická struktura rozhodování a který se posouvá na východ. K tomu nejsou potřeba žádné politické analýzy, stačí se dívat kolem sebe s otevřenýma očima," konstatoval.

"Tento boj lze vyhrát, jen když ho vezme za svůj každý, komu na svobodě a demokracii v naší zemi a na její suverenitě a bezpečnosti opravdu záleží. Každý, kdo dokáže a chce oslovit lidi v rodině, v práci, ve svém bezprostředním okolí. A bude se je pokoušet přesvědčit, že nelze vyměnit budoucnost našich dětí a vnuků za pár korun navíc nebo za pochybné sliby o míru s diktátorem, pro něhož jsme jen další kořist," pokračoval předseda ODS.

Fiala zmínil, že se o to snaží denně. "Můžete mi vyčítat, že se mi to často nedaří dost dobře, že spousta věcí by mohla být jiná a lepší. Ale nemůžete mít pochybnosti o tom, že jsem si této situace plně vědom a že dělám vše, co je třeba, abychom v tomto boji o budoucnost naší země uspěli," uvedl.

"Demokracie je někdy těžkopádná, protože vyžaduje diskusi a hledá řešení. Demokracie je často pomalá, protože respektuje parlamentní postupy a zájmy menšin. Demokracie je někdy málo jiskřivá, protože neslibuje ráj na zemi, ale jen realistické cíle. Ale je to jediná cesta, jak mít svobodu a prosperitu. A tyto hodnoty žádný oligarcha, vůdce či populista lidem nedokáže zajistit," podotkl.

Fiala vyzval občany, aby o jeho slovech přemýšleli. "Naše republika to potřebuje. Je potřeba se znovu spojit a v každých volbách ukázat populistům naši sílu. Porazili jsme je v posledních dvou letech několikrát, musíme to udělat znovu," dodal.