Horní Bludovice se při referendu během voleb vyslovily proti plánované stavbě závodu

Referendum je platné a závazné, řekl ČTK starosta Horních Bludovic Roman Nytra (Nezávislí - Horní Bludovice). Prokuristka společnosti Vinamet Eva Šillerová uvedla, že referendem se pro firmu nic nemění a v přípravě stavby chce pokračovat.

Referendum je podle zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina hlasujících a současně minimálně 25 procent všech oprávněných voličů. Z celkového počtu 2037 oprávněných voličů se referenda účastnilo 64,9 procenta. Z hlasujících si 71,26 procenta přálo, aby obec zabránila výstavbě továrny. Pro tuto variantu hlasovalo 942 lidí, tedy 46,24 procenta z celkového počtu oprávněných osob. Vyplývá to ze zápisu o výsledku hlasování, který obec zveřejnila na svých webových stránkách.

Nytra už dříve ČTK řekl, že stavba by pro obec znamenala řadu negativ. Starosta se obává možného ohrožení obyvatelstva, ale i dopravních komplikací, zvýšeného hluku či světelného smogu. Obec proti záměru společnosti bojuje už několik let. Výstavbě snažila zabránit i změnou územního plánu, která by v místě povolovala jen stavby občanské vybavenosti. Počátkem ledna ale tuto změnu územního plánu v přezkumném řízení zamítl krajský úřad. "Výsledek referenda je pro nás závazný. Občané potvrdili, že opravdu tu halu nechtějí," uvedl Nytra.

Radnice má nyní dvě možnosti, jak postupovat. Kvůli zamítnutí změny územního plánu se může podle starosty obrátit na soud nebo odstranit chyby, které mu krajský úřad vytýkal a pokusit se územní plán změnit znovu. Podle starosty stále není rozhodnuto, protože vedení obce čekalo i na výsledek referenda a dalším postupem se tak nyní bude zabývat rada i zastupitelstvo. "Budeme dělat všechno proto, aby ta hala tady u nás nebyla postavena," uvedl Nytra.

Podle Šillerové se ale pro firmu ani referendem nic nemění. "Pro nás to referendum nemá význam, protože obec staví 4,5 roku na scestných informacích, i přestože se snažíme informovat," uvedla Šillerová. Firma se podle ní už v minulosti snažila vše občanům vysvětlit a umožnila jim i návštěvu svého výrobního závodu. "Můžeme je znovu oslovit, znovu se jim snažit vysvětlit, jak celý ten náš projekt vypadá. Možná se budeme snažit více prezentovat pozitivitu toho našeho závodu. Na druhou stranu to (referendum) pro nás opravdu význam nemá, protože my jsme nic špatného neudělali a ani náš záměr není ničím negativní," podotkla Šillerová. Firma podle ní bude i nadále pokračovat v přípravě stavby.