Kandidaturu generála Pavla na prezidenta podpořilo podpisy 81.000 občanů

Pavel předložením podpisů podle svých slov nabízí služby občanům. Nyní se chce zaměřit na komunikaci s lidmi a především na způsob, jakým řešit krizi, nebo souběh krizí, kterými nyní ČR prochází. V kampani bude pokračovat. "Budeme jezdit po republice, budeme se účastnit debat," dodal Pavel. Podle něj pomohlo podpisy sesbírat na 700 dobrovolníků a nevyužil služby žádné agentury.

K dnes zveřejněnému průzkumu agentury Median, podle kterého by v říjnu s mírným náskokem vyhrál první kolo prezidentských voleb, uvedl, že jej bere jako orientační, počítá, že se atmosféra ve společnosti může měnit, ale nehodlá nijak upravovat svou taktiku. "Chceme prosazovat věci, které jsou pozitivní, a ne se vymezovat proti komukoli," doplnil Pavel.

V kontextu životního prostředí dnes Pavel zmínil, že digitalizace nepostupuje tak, jak by měla. Chtěl by se zasadit o změnu zákona, aby se například podpisy kandidátů daly předkládat elektronickou formou. Jako prezident by chtěl také zdůrazňovat význam ochrany životního prostředí a poukázal na vysokou produkci emisí oxidu uhličitého. "Myslím si, že je důležité, aby politici a lidé, kteří mají dosah do veřejnosti, vysvětlovali nejenom, že musíme, ale že to lze změnit," dodal Pavel.

Na dnešní akci promluvil též starosta České Čermné, Tomáš Kulhánek, který je občanským navrhovatelem Pavlovy kandidatury. Pavlovu rodinu, která do obce jezdí na chalupu, zná řadu let. Zmínil také, že generál ve výslužbě nemá problém si s místními promluvit v hospodě na jakékoli téma.

Jedenašedesátiletý Pavel prošel řadou velitelských pozic, od července 2012 do dubna 2015 působil jako náčelník Generálního štábu AČR. Po studiu nastoupil do Prostějova k výsadkovému pluku zvláštního určení; tehdy vstoupil do KSČ, což dnes označuje za chybu. Koncem letošního září oznámil, že má přes 55.000 podpisů občanů a v jejich shromažďování nadále pokračuje. Patří do trojice kandidátů, které jako vhodné pro Hrad jmenoval počátkem října premiér Petr Fiala (ODS). Vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) nenominuje do lednové volby hlavy státu vlastního kandidáta.

Přihlášku do prezidentských voleb podle pátečních údajů podalo 12 kandidátů. Jedna z dříve podaných kandidátních listin byla podle Hany Malé z tiskového oddělení ministerstva vnitra stažena. Ze známých kandidátů se do voleb přihlásili Předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš, senátor Pavel Fischer, bývalá rektorka Danuše Nerudová, senátor Marek Hilšer, někdejší rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, poslanec SPD Jaroslav Bašta a prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová. V nejbližší době by se k nim měli připojit ještě podnikatelé Karel Diviš a Karel Janeček. Malá již dříve uvedla, že část z přihlášek zjevně nesplní předepsané náležitosti.