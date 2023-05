Minimální mzda už zřejmě letos neporoste, naznačil Jurečka. Středula to chce změnit

Minimální mzda má aktuálně základní měsíční sazbu 17 300 korun, uvádí ministerstvo práce a sociálních věcí na webu. Zvyšovala se naposledy s účinností od 1. ledna o 1100 Kč za měsíc, respektive o 7,40 Kč za hodinu.

Podle Jurečky se o možném zvýšení minimálního výdělku vedla debata na úrovni vládní koalice. "To, že by se v letošním roce ještě minimální mzda zvýšila, pro to já už prostor nevidím," prohlásil vicepremiér.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula uvedl, že se pokusí sjednat dohodu se zaměstnavateli. "Myslím, že by to bylo určitě pro vládu důležité, pokud by došlo ke shodě sociálních partnerů," poznamenal.