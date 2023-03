Nebezpečné polské maso na českém trhu. Varuje před ním inspekce

Německý kancléř Olaf Scholz v dnešním projevu ve Spolkovém sněmu odmítl v konfliktu na Ukrajině mír nadiktovaný Ruskem. Zdůraznil, že pokud by se Ukrajina přestala bránit, znamenalo by to její konec. Pomoc Kyjevu tak podle kancléře není jen morální povinností, ale také součástí bezpečnostního uspořádání Evropy. Šéf německé vlády rovněž vyzval Čínu, aby nevyzbrojovala Rusko a aby využila svého vlivu v Moskvě k nátlaku na odchod ruských vojáků z Ukrajiny.