Nerudová: Dostali jsme se tam, kde dosud žádná jiná žena nebyla

"Dostali jsme se tam, kde dosud žádná jiná žena nebyla. Já už v tuto chvíli jsem velmi spokojená, protože si myslím, že mladí lidé v této zemi dostali impulz k tomu, že nemusí být jenom v koutě a že skutečně mají šanci se hlásit o slovo a že mají šanci být slyšeni," řekla novinářům Nerudová. Do svého štábu dorazila krátce po 14:00. Doprovázel ji manžel a oba synové.

Volební účast podle prezidentské kandidátky se může určitě projevit na výsledcích. "To asi určitě, na volební účasti závisí," podotkla. Dodala, že se jí v pátek odpoledne po vhození volebního lístku do urny ulevilo. "Mohla jsem konečně po roce se svými přáteli tam, kde bydlím, jít na pivo. Takže to pro mě byl moment velkého uvolnění," řekla Nerudová. Potvrdila, že pak spala poprvé zhruba po roce a půl devět hodin.

Kampaň podle Nerudové její rodina zvládala "naprosto skvěle". Uvedla, že její manžel se stal "mámou i tátou" a synové, kteří se do kampaně zapojili, "to ustáli".