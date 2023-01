OBRAZEM: Pavel přesunul štáb do větších prostor. Zájem budí i mezi zahraničními novináři

Prezidentský kandidát Petr Pavel dorazil do svého volebního štábu v pražském Karlíně zhruba 20 minut před uzavřením volebních místností. Ve stručném rozhovoru pro média nechtěl odhadovat, zda se mu podařilo přesvědčit dostatek voličů, aby byl zvolen hlavou státu. Odkázal na to, že bude jasno za hodinu nebo dvě.

Pavel do štábu dorazil s manželkou a novinářům řekl, že se mu na dnešek dobře spalo. "Přes den jsme si užili klidné posezení s naším synem, pak jsme se chvilku připravovali a vyrazili jsme sem," uvedl. Nechtěl odhadovat, zda se mu podařilo porazit bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). "To se dozvíme za hodinku, nebo dvě," uvedl. Nechtěl se vyjadřovat ani k závěru kampaně a případným chybám. "Teď už je zbytečné o tom mluvit, vše je v rukou lidí," řekl.

Při sčítání hlasů v prvním kolem měl Pavel štáb v multifunkčním prostoru Opero v centru Prahy, pro druhé kolo se přesunul do výrazně většího Fora Karlín. "Předpokládáme, že by se chtělo přijít podívat víc lidí, podporovatelé neměli šanci po prvním kole, tentokrát bychom jim rádi dali šanci," uvedl. Pavla ve štábu přivítal potlesk a jásot příznivců.

Do Fora Karlín bylo podle mluvčí Evy Hromádkové pozváno asi 700 lidí z řad podporovatelů, sponzorů nebo členů rodiny. Přišla například modelka Taťána Kuchařová nebo chirurg Pavel Pafko. Na místě jsou také desítky novinářů. Výsledky voleb chce Pavel se svým týmem okomentovat poté, co ČTK a Česká televize oznámí vítěze voleb. Následovat budou i další mediální vyjádření. Pokud by uspěl, zřejmě posledním velkým výstupem by byl hodinový rozhovor v České televizi.