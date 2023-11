Osm občanů ČR potřebuje evakuovat z Pásma Gazy

„Co se týče Gazy, jsme jako česká diplomacie ve spojení s jedenácti osobami, které nějakým způsobem projevily zájem o evakuaci,“ uvedl v pořadu Za pět minut dvanáct Lipavský.

Ze žadatelů má podle ministra prokazatelně osm české občanství. U dalších lidí se diplomacie snaží zjistit podrobnosti. „U dalších se snažíme zjistit, jak věci jsou,“ podotkl.

Český ministr zahraničních věci naznačil, že pro transport bude zapotřebí souhlasu Egypta. Ten zatím podle informací z posledních dní ale dostali jen čtyři lidé s českým pasem. Není však jasné, zda byli schopni palestinské území opustit. Celkem Gazu od středy do soboty opustilo podle agentur asi 1100 lidí.

V sobotu úřady v Pásmu Gazy přestaly přes hraniční přechod do Egypta pouštět čekající osoby se zahraničními pasy. Mluvčí palestinské správy přechodu Rafáh podle deníku The New York Times uvedl, že podmínkou pro obnovení odchodů je „koordinovaná evakuace“ palestinských raněných.

Izrael vede válku proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás ovládajícímu Pásmo Gazy od 7. října 2023, kdy členové Hamásu v tuto sobotu vtrhli na jih Izraele a provedli neočekávaný a krvavý útok, který si vyžádal životy více než 1400 lidí, převážně civilistů.