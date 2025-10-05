Pavel Babiše premiérem nejmenoval, na hrad dorazil Fiala

Prezident Petr Pavel se od rána schází s lídry vítězných stran, které se po víkendových volbách dostaly do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, jehož hnutí ANO volby ovládlo, byl u Pavla jako první, odjel ale bez postu budoucího premiéra.
Uvedl to server iDnes.cz s tím, že Babiše na hradě vystřídal Petr Fiala, končící premiér a šéf ODS. Poté bude Pavel jednat s předsedou KDU-ČSL Markem Výborným, se šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a program uzavře schůzka s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem.
Další část konzultací je v plánu na pondělí. Hlava státu v tento den přijme šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba, předsedu SPD Tomia Okamuru a lídra Motoristů sobě Petra Macinka.
Babiš už v sobotu potvrdil, že chce sestavit jednobarevnou vládu. Žádat o podporu vzniku takové vlády nejspíše bude Motoristy sobě a SPD. Ještě během tiskové konference zdůrazňoval, že hnutí ANO v jeho vládě vždy někdo brzdil. Nejprve to podle něj byla ČSSD za vlády Bohuslava Sobotky a když byl premiérem, tak mu překáželi komunisté.
Poté se Babiš rozloučil s přítomnými se slovy „jedu domů“ a volební štáb opustil. Zamířil do svého domova v Průhonicích, kam za ním dorazili předseda Motoristů Petr Macinka a Filip Turek. Poté, co odjeli, přijel za Babišem šéf SPD Tomio Okamura. Od pravděpodobného budoucího premiéra odjížděl kolem jedenácté hodiny.
Se ziskem 80 křesel je ale jasné, že samo hnutí ANO vládu nesestaví, a stačit mu nebude ani koalice s Motoristy. Klíčová tak může být role SPD, která o účast ve vládě usiluje, ale ANO ji před volbami odmítalo. Ve hře je také menšinová vláda.
