Pavel Babiše premiérem nejmenoval, na hrad dorazil Fiala

Prezident Petr Pavel se od rána schází s lídry vítězných stran, které se po víkendových volbách dostaly do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, jehož hnutí ANO volby ovládlo, byl u Pavla jako první, odjel ale bez postu budoucího premiéra.

Uvedl to server iDnes.cz s tím, že Babiše na hradě vystřídal Petr Fiala, končící premiér a šéf ODS. Poté bude Pavel jednat s předsedou KDU-ČSL Markem Výborným, se šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a program uzavře schůzka s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem.

Další část konzultací je v plánu na pondělí. Hlava státu v tento den přijme šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba, předsedu SPD Tomia Okamuru a lídra Motoristů sobě Petra Macinka.

Babiš už v sobotu potvrdil, že chce sestavit jednobarevnou vládu. Žádat o podporu vzniku takové vlády nejspíše bude Motoristy sobě a SPD. Ještě během tiskové konference zdůrazňoval, že hnutí ANO v jeho vládě vždy někdo brzdil. Nejprve to podle něj byla ČSSD za vlády Bohuslava Sobotky a když byl premiérem, tak mu překáželi komunisté.

Poté se Babiš rozloučil s přítomnými se slovy „jedu domů“ a volební štáb opustil. Zamířil do svého domova v Průhonicích, kam za ním dorazili předseda Motoristů Petr Macinka a Filip Turek. Poté, co odjeli, přijel za Babišem šéf SPD Tomio Okamura. Od pravděpodobného budoucího premiéra odjížděl kolem jedenácté hodiny.

Se ziskem 80 křesel je ale jasné, že samo hnutí ANO vládu nesestaví, a stačit mu nebude ani koalice s Motoristy. Klíčová tak může být role SPD, která o účast ve vládě usiluje, ale ANO ji před volbami odmítalo. Ve hře je také menšinová vláda.

Na Hrad dorazil Výborný. Pokládám za logické, že vítěz voleb sestaví vládu, řekl Fiala po jednání s Pavlem

Volební štáb ANO Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: ANO po oslavách rozpustilo štáb. Babiš odjel jednat s Motoristy a SPD

Hnutí ANO oslavilo ve volbách do Poslanecké sněmovny triumf, když s jasnou převahou zvítězilo nad současnými vládními stranami. To byl pro štáb důvod k oslavám, po kterých předseda strany Andrej Babiš oznámil, že jede domů. Tam za ním ale dorazili lídři SPD a Motoristů na jednání o budoucí koalici.

Aktuálně se děje

OBRAZEM: ANO po oslavách rozpustilo štáb. Babiš odjel jednat s Motoristy a SPD

Hnutí ANO oslavilo ve volbách do Poslanecké sněmovny triumf, když s jasnou převahou zvítězilo nad současnými vládními stranami. To byl pro štáb důvod k oslavám, po kterých předseda strany Andrej Babiš oznámil, že jede domů. Tam za ním ale dorazili lídři SPD a Motoristů na jednání o budoucí koalici.

Triumf Babiše otřásá EU: Populista slibuje konec pomoci Ukrajině a boj proti Green Dealu, píše Politico

Pravicový populista Andrej Babiš a jeho hnutí ANO zvítězili v klíčových českých parlamentních volbách. Podle předběžných výsledků, kdy bylo sečteno přes 98 procent okrsků, získalo ANO rozhodující náskok s 35 procenty hlasů. Tento výsledek představuje pro Evropskou unii nové potenciální problémy, píše server Politico. Babiš totiž slibuje ukončit iniciativu pro dodávky munice na Ukrajinu, zpochybnit plány NATO na zvýšení vojenských výdajů a postavit se Evropské komisi kvůli Green Dealu.

OBRAZEM: Lídři Spolu se ve štábu jen "zastavili". Po tiskovce promptně zmizeli

Historie si pamatuje jen vítěze. Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, triumfovala ve sněmovních volbách před čtyřmi lety a doufala, že si to zopakuje i letos. Marně. Tentokrát jasně kralovalo hnutí ANO Andreje Babiše. Premiér Petr Fiala mu na tiskové konferenci pogratuloval, ale zároveň ho varoval, že nepřestane bojovat proti populismu a extremismu.

Vít Rakušan neskrývá zklamání: STAN nenaplnil ambici „demokratické stojedničky“

Přestože hnutí Starostové a nezávislí (STAN) obsadilo ve volbách třetí místo, předseda Vít Rakušan neskrývá zklamání. Na tiskové konferenci, kterou zahájil úryvek z písně Mám malý stan (s narážkou na hudební vložku ve štábu ANO), Rakušan prohlásil, že „nebudu se radovat ze třetího místa“. Plně respektuje výsledky, ale cílem byla „demokratická stojednička“, která by zabránila současnému vývoji.

Babišovi gratulují ze zahraničí. Ozval se Macron i Fico

Vítězi českých voleb Andreji Babišovi gratulují k úspěchu i zahraniční političtí partneři. Mezi prvními blahopřál francouzský prezident Emmanuel Macron. Předseda hnutí ANO se novinářům pochlubil, že od Macrona obdržel textovou zprávu, kterou dokonce přečetl nahlas ve francouzštině.

OBRAZEM: Motoristé chtějí jednat s ANO, Turek nevylučuje spolupráci s SPD

Motoristé sobě se po svém úspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny chystají na první jednání s vítězným hnutím ANO. Předseda hnutí Petr Macinka potvrdil, že setkání s vítězem voleb je „asi nic překvapivého“ a mělo by proběhnout ještě dnes. K případné spolupráci s SPD se Macinka přímo nevyjádřil, ale uvedl, že hnutí ANO je nyní na tahu. Zmínil také, že obdržel blahopřání od Tomia Okamury.

Babiš: Chceme jednobarevnou vládu, spolupráci s pětikoalicí razantně odmítl. Střet zájmů vyřeším v souladu s českými zákony, řekl

Hnutí ANO jasně ovládlo volby do Poslanecké sněmovny. Jeho předseda Andrej Babiš na tiskové konferenci vyzdvihl práci celého hnutí a poděkoval za hlasy voličů. Do práce se chce pustit hned, koaliční jednání povede s SPD a Motoristy sobě. Chce jednobarevnou vládu, možná právě s Motoristy, ideálně za pouhé podpory SPD bez jeho účasti ve vládě.

Divoké teorie ožívají. Babiš to na nás může zkusit, zní ze štábu Spolu

Dalo se to zřejmě čekat. Premiér Petr Fiala (ODS) ještě ani nebyl přítomen ve volebním štábu koalice Spolu, kterou občanští demokraté tvoří s KDU-ČSL a TOP 09, ale na místě se již vedly debaty o tom, jak vítězný Andrej Babiš přistoupí k povolebním vyjednáváním. I tentokrát se objevily teorie o možném oslovení občanských demokratů ke spolupráci ze strany ANO. A to ještě ani nebylo sečteno sto procent hlasů.

OBRAZEM: Pirátská strana slaví porážku SPD

Česká pirátská strana slaví. Ačkoliv ve volbách nevyhrála a do vlády se zřejmě znova nepodívá, podle předsedy Zdeňka Hřiba je úspěchem porážka SPD a uskupení Stačilo!

