Petr Pavel stráví dnešek v Ústeckém kraji, sejde se starosty, občany i studenty

Zvolený prezident Petr Pavel by mohl místopředsedu lidovců Petra Hladíka, kterého odmítl jmenovat do čela ministerstva životního prostředí dosluhující prezident Miloš Zeman, instalovat do funkce už během prvních dnů svého mandátu. Vyplynulo to z dnešní schůzky šéfa lidovců Mariana Jurečky, který resort dočasně vede, s Pavlem.