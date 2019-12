26 senátorů žádá přesun ambasády ČR do Jeruzaléma, vláda je zdrženlivá

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

26 senátorů, tedy zhruba třetina horní komory Parlamentu, vyzvala k přesunu české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Dnes to na tiskové konferenci řekl senátor Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL), podle něhož se k výzvě mohou připojit ještě další senátoři. Přesun velvyslanectví do Jeruzaléma dlouhodobě podporuje i prezident Miloš Zeman, vláda, která má ve věci konečné slovo, je ale k záměru zdrženlivá.