ANO 5 milionů, Spolu 1,5. Koaliční a opoziční strany posílají peníze na pomoc Moravě

Strany získávají příspěvky na činnost ze státního rozpočtu. Peníze mají také třeba ze členských příspěvků a ze sponzorských darů od jednotlivců i od firem.

"Výbor hnutí ANO dnes schválil poskytnutí daru pět milionů korun obětem včerejší (čtvrteční) katastrofy. To je to nejmenší, jak můžeme těm lidem pomoci," sdělil ČTK manažer hnutí Jan Richter. Členy hnutí vyzval, aby darovali finanční příspěvek. Krajští manažeři zároveň budou do zasažených míst vozit potřebné věci jako oblečení, potraviny, balenou vodu nebo hygienické potřeby.

ČSSD pošle 600.000 korun tornádem postiženým obcím Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves a Mikulčice, informoval na twitteru předseda strany a vicepremiér Jan Hamáček.

Koalice Spolu avizovala, že dnes odešle 1,5 milionu korun na bezprostřední pomoc postiženým. Šéf lidovců Marian Jurečka zároveň rozeslal primátorům, starostům a místostarostům Spolu žádost o finanční pomoc. Peníze sbírají mezi členy, dobrovolníky, zastupiteli a v poslaneckých klubech Piráti se Starosty. Poslanci SPD dopoledne vybrali téměř 200.000 korun.