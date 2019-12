Dnes ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo, že zprávu má. Obsah dokumentu zatím není znám, podle týdeníku Respekt ale Babišův střet zájmů potvrzuje.

"Pokud se to potvrdí, tak by A. Babiš měl buď rezignovat, nebo konečně prodat 'své' firmy," uvedla na twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v reakci na zprávu Respektu. Neustále řešení otázky, zda premiér zneužívá svou pozici, podle ní brzdí Česko od řešení zásadních problémů.

Případné potvrzení střetu zájmů považuje za důvod k rezignaci premiéra také europoslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. Vládu vyzval, aby audit EK zveřejnila. "Protože občané mají právo vědět, zda nebudeme kvůli A. Babišovi vracet jako ČR peníze do Bruselu. Skončit také musí podpora Agrofertu z veřejných peněz," uvedl Pospíšil na sociální síti.

