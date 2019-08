Austrálie není jen AC/DC. Velvyslanec chce u protinožců víc propagovat českou kulturu

V souvislosti se snahou o vyšší publicitu české kultury i propagaci českého vzdělávání by Dub v Austrálii chtěl podpořit výuku češtiny. "Není to světový jazyk, je navíc těžký, ale tím, že je v Austrálii poměrně dost našich krajanů, tak se dostala trochu do povědomí. Na ambasádě máme (administrativního referenta) Jeremyho Whitesidea, kterému je kolem 30 let, je to architekt. Naučil se česky, protože ho to zajímalo, z youtube, ale mluví plynně. To je inspirativní příklad," řekl Dub.

Loni v březnu byl spuštěn program Work and Holiday (tzv. pracovní prázdniny) pro zájemce mezi 18 a 30 lety, kteří mohou získat víza na roční pobyt v Austrálii, při němž mohou pracovat a cestovat. Kvótu 500 lidí mají Češi téměř vyčerpanou, ale Australanů podle Duba přijelo do Česka jen několik. "Teď zrovna jsem potkal studenta, který jde na Univerzitu Karlovu. Věřím tomu, že jakmile odjede prvních pár Australanů a vrátí se zpátky, tak řeknou těm ostatním 'Je to tam fajn, nemusíte se bát, lidé jsou příjemní, počasí pěkné, hrady nádherné' a tak podobně," uvedl velvyslanec.

Oslavy 100 let od navázání diplomatických vztahů nechce Dub pojmout jako prostou recepci. Ambasáda proto připravuje projekt zvaný Czechia in Australia 2020. "Česká přítomnost v Austrálii je poměrně vysoká, takže s tím můžeme pracovat. Máme honorární konzuláty ve všech velkých městech. Řekli jsme si, že uděláme něco většího a že využijeme i historického působení Čechů v Austrálii," řekl Dub s tím, že například bývalá tenistka Hana Mandlíková, jež se narodila v Československu, má také australské občanství.

"Australané si mohou uvědomit, že část té multikulturní společnosti je Česká republika. Pokud se nám to nepodaří zvýraznit, budeme jedna z mnoha ambasád a neuděláme v Austrálii nic zvláštního. Já bych rád, abychom trochu zasvítili, zazářili a využili příští rok k masivnějším akcím," poznamenal. Do projektu by se podle něj měly zapojit konzuláty, které má ČR v Sydney, Adelaide, Brisbane, Hobartu a Perthu. Také by se na něm měla podílet krajanská sdružení. "Protože to je poměrně dost lidí, kteří mají prostory, které mohou sloužit jako jednotlivá centra," doplnil.

Česko má podle velvyslance dobré jméno ve spolkovém státě Tasmánii, například díky tomu, že pražská zoologická zahrada spolupracuje na záchraně ďábla medvědovitého, zvaného tasmánský čert. "Budu moc rád, když v pražské zoologické zahradě vznikne australský pavilon, aby se i naši lidé dozvěděli více o Austrálii," dodal Dub. Zoo australskou expozici buduje.