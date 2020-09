Babiš by měl ukončit zoufalství a aktivovat krizový štáb, žádá Farský

Farský kritizoval, jak vláda využila šest měsíců od doby, kdy se v Česku objevily první případy covidu-19. V březnu podle něj opoziční strany i média stály za vládou a všichni táhli za jeden provaz, aby dali kabinetu prostor. Výsledek je však podle něj tristní, doprovázejí ho zmatky, výstřely od boku a nulové řízení. "To, co premiér předvádí, to je zoufalství," uvedl.

Babiš podle něj má navíc papalášský přístup, když vyzval Čechy, aby trávili dovolenou v Česku, a poté se odjel rekreovat na Krétu. Totéž se podle něj týká i toho, že se premiér s odkazem na dostatečnou vzdálenost, nasazený respirátor a vysoký strop vyhnul karanténě po schůzce s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou nakaženou koronavirem. "Je to papalášský přístup, který dostal ČR tam, kde je," uvedl. Babiš si podle Farského pravidla upravuje, aby vyhovovala jeho potřebám a předvolební kampani.

STAN vybízí ke svolání Ústředního krizového štábu, který prosazuje vedle opozičních stran i koaliční ČSSD. Podle Farského by díky tomu mohl stát jednat na základě dat a názorů odborníků a ne podle pocitů na sociálních sítích, což dělá nyní Babiš. Vláda se v pondělí na obnovení štábu nedohodla, podle Babiše to "není vůbec na stole". Podle Farského se Babiš zřejmě obává, aby ho nezastínil šéf štábu, ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).