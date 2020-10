Babiš by uvítal, aby hejtmani spolupracovali s vládou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) by uvítal, aby v krajích byli po volbách hejtmani, kteří spolupracují s vládou. Řekl to novinářům potom, co dnes odevzdal svůj hlas do středočeského zastupitelstva. Do volební místnosti v obecním úřadu v Průhonicích u Prahy dorazil tradičně se svou manželkou Monikou.