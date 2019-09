"Není Babiše kromě Babiše a Bureš je jeho Prorok." Známý diplomat se pořádně naštval

— Autor: Sandra Olšanová / EuroZprávy.cz

Turkolog, diplomat a první velvyslanec České republiky v Turecku Tomáš Laně se na svém blogu nevybíravě pustil do premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho minulosti. Poukazuje také na to, že právě šéf české vlády pomohl do čela Evropské komise Ursule von den Leyenové.