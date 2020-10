Babiš má vyzyvatele. Piráti chtějí vést koalici, Bartoš je připraven být premiérem

Pirátská strana má dohromady s hnutím STAN podle průzkumů více než 24 procent a dokázala by porazit hnutí ANO současného premiéra Andreje Babiše. Toho si je vědom i lídr Ivan Bartoš, který je podle svých slov připraven na to stát se premiérem.

"Budu-li lídrem a výrazně uspějeme, tuto výzvu přijmu," řekl deníku Právo předseda Pirátů. O koalici se STAN ale zatím rozhodnuto není.

"Na pirátském fóru probíhá živá diskuse se zhruba třemi až čtyřmi tisíci diskusními vlákny a je tam spousta různých anket. Nicméně o věcech se rozhoduje jednáním patřičných orgánů krajského fóra nebo celostátního fóra," uvedl.

"Pokud se celostátní fórum pro tuto možnost rozhodne, úkolem pro republikové předsednictvo by bylo vstoupit do jednání s hnutím STAN o možnosti koalice," dodal s tím, že pokud bude v rámci vyjednávání se STAN dodrženo vše, co je dáno, že by to ke spolupráci mohlo spět. Podmínkou je souhlas 60 procent hlasujících.

V případě, že by došlo k dohodě o koaliční spolupráci, jejím předmětem by podle něj bylo i pořadí kandidátů. "V každém kraji by to muselo být různé, protože ty strany jsou tam různě silné. Jelikož spolupráce musí být oboustranně výhodná, musíme se bavit i o potenciálním zisku mandátů. V tom případě podle klíče, který by byl pro každý kraj zvlášť určen, by se seřadily kandidátky do sebe. Byly by mixem podle předem dohodnutých pozic," tvrdí.

Nastínil také, které osobnosti by se mohla prosadit ve stínové vládě. "Olga Richterová může vést ministerstvo práce a sociálních věcí. Jsou tam lidi typu Jakub Michálek směrem k justici," míní Bartoš. Představu má i o ministrovi financí, tu ale zatím nezveřejnil.