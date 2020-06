Němcová stojí o "přestup" do Senátu. Sepsula Babiše, zhodnotila i ODS

"Směr neměním, ale přestupem se to nazvat dá. Bylo to na základě několika faktorů. První z nich je společenská situace, kdy si myslím, že Senát mi teď daleko víc vyhovuje a má větší hlas v otázkách ochrany pilířů demokratických hodnot. Osobní rovina je i v tom, jak se říká, že senátoři mají být starší než poslanci, tak už jsem do toho prostě dostárla. Třetí věc je, že se mi zdá, že v Senátu mohu lépe uplatnit zkušenosti, které jsem získala," řekla poslankyně v rozhovoru pro server novinky.cz

Dále uvedla, že jí dříve horní komora nelákala, jelikož se přeci jenom politika z větší části odehrává ve Sněmovně. S přibývajícími lety jí ale víc láká diskuze, a ta je právě na senátní půdě mnohem kultivovanější. Němcovou už unavují ty neustálé urážky a bezohlednost ve Sněmovně, byť ona sama osobně si stěžovat nemůže.

"Myslím, že ne, ale prostě procházíme v životě několika etapami. Jste v životě tím rváčem, i v osobním životě, a potom zase míříte do vod, které vám více vyhovují. To není rezignace, ale racionální zvážení toho, kde ze sebe mohu lépe vydat to, co umím, a to, co jsem za život nasbírala," odpověděla Němcová na dotaz, zda se z její strany nejedná o jistou "rezignaci".



"Necítím se odstrčená. Dokonce vždy připomínám, že jiná strana neměla předsedkyni Senátu (Libuši Benešovou - pozn. red.) nebo Sněmovny, mě. Je potřeba to hodnotit i s historií. Je pravda, že na tom posledním volebním kongresu Alexandra Udženija neuspěla. Ale myslím, že to není známka toho, že nemají ženy prostor. Znám spoustu výborných starostek, krajských radních," hájila svojí stranu, když se interview stočilo k tématu nízkého zastoupení žen ve vedení ODS.

Připustila ale, že pro ženy je obecně vysoká politika náročnější, jelikož jsou pak strašně málo doma. Zatímco na komunální úrovni si starostka může dovolit jít po pracovní době domů a věnovat se rodině, tak v případě Sněmovny tomu tak není. Tam se čas strávený s blízkými smrskává pouze na víkendy a pro mnoho mladých žen je pak mnohem těžší se rozhodnout.

"Že by to měla strana jako princip, to asi ne, ale myslím, že to v tom vnímání je a je to i přirozené. Se vznikem ODS na počátku 90. let se odehrávala velká společenská, ale i ekonomická transformace. A pokud jde o ty hospodářské otázky, tak je to vždy více doména mužů a víc je to zajímá, a proto se asi i s ODS více ztotožňovali muži a byla pro ně i přitažlivá ke vstupu do ní. Měli pocit, že strana bude nejvíce reprezentovat právě to tažení za ekonomickými změnami a nastartováním podnikání. Až časem se z nás stávala strana, která musela přesvědčit, že to není jediný princip, na kterém stojí. Ale je fakt, že to takto v podvědomí funguje, že jsme s tím spjati nejvíc," připustila Němcová, že v ODS ten maskulinní přístup přeci jenom existuje.

"Asi může, vždy se všechny vlivy posčítají. Spíš je problém vysvětlit, že Senát není úřad, kde se zařídí parkoviště nebo silnice. Senát je ten, který spoluvytváří zákony, které nemohou být ušity jen na ten konkrétní obvod. Musíme se naučit rozlišovat, co na které úrovni mají politici dělat. Nebudu sekundární zastupitelkou Prahy 1, nebudu se vrtat do jejich práce," odpověděla poslankyně na otázku, zda jí v kandidatuře za senátní obvod Praha 1 neuškodí, že ODS ve vedení radnice odsunula Čižinského, kterého si občané zvolili.

Když se debata stočila k epidemii koronaviru, bývalá předsedkyně Sněmovny nešetřila kritikou směrem k vládě a osobě premiéra Babiše. Pochválila na jednu stranu lidi, kteří se zapojili do šití roušek, zdravotníky atd., ale velice se jí nelíbila nekoordinovaná komunikace mezi vládou a veřejností. Premiér se podle jejího názoru snažil být mediální hvězdou a vytvořit si co nejlepší PR, aniž by si uvědomoval, jaké katastrofě čelíme. Jeho roli osoby, která se na tiskových konferencích hnala do popředí, pak převzali ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček a tehdejší náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

"Ano, takto jsem to od začátku ostře vnímala. Ta jeho vystoupení na tiskových konferencích tomu odpovídají. A to, že to dělá pro občany, opakuje od roku 2013. Jeho verbální komunikace už mě nemate. Myslím, že zhodnocení covidové krize teprve přijde. Jsme teď na konci zdravotní fáze a vstupujeme do té ekonomické a účet za rozhodování teprve přijde. Teď teprve každému z nás dochází, že cena bude ohromná," stála si Němcová za tím, že Babišovi od samého začátku nešlo o občany, ale pouze o sebe a že voliče z letargie vytrhne teprve ekonomická krize.



Podle poslankyně se zmiňované procitnutí možná projeví už v nadcházejících krajských a senátních volbách, které se povedou právě v takovém duchu, zatímco běžná témata voliče zajímat nebudou. Na závěrečné otázky týkající se legalizace prostituce, konopí a Prague Pride, jehož je Praha 1 spoluorganizátorem odpověděla, že nemá nic proti konopí pro léčebné účely, ale že obecně nepatří zrovna mezi nadšené podporovatele přílišného posouvání hranic.