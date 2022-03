Babiš ve středu podstoupí další vyšetření v IKEM

Kvůli zdravotní indispozici byl v polovině března v IKEM týden hospitalizovaný. Babiš v dnešním rozhovoru pro Rádio Impuls také řekl, že mu jeho zdravotní stav neumožňuje jet do Maďarska vyjádřit před nadcházejícími volbami podporu předsedovi vlády Viktoru Orbánovi.

"Já se cítím dobře, ale lékaři by rádi zjistili, co bylo příčinou toho mého stavu, kdy jsem ztratil vědomí a zablokovalo se mi tenké střevo. Dopadlo to dobře, nebyl jsem na operaci, ale lékaři trvají na nějakých dalších vyšetření v IKEMu," uvedl expremiér a šéf nejsilnějšího opozičního hnutí.

V poslaneckém klubu ANO se rozšířil covid-19, Babiš podle svých slov příznaky nemá, test na koronavirus si ale nedělal. "Jsem třikrát očkovaný a jsem v pohodě, žádné příznaky nemám," uvedl.

Kvůli zdravotnímu stavu nemůže nyní jet do Maďarska, aby Orbánovi oplatil podporu před parlamentními volbami. Připomněl, že Budapešť po ruské invazi na Ukrajinu souhlasila se všemi sankcemi Západu vůči Moskvě, respektuje ale zdrženlivý postoj země. "Že Maďarsko nechce rozdávat zbraně, tak je to jejich rozhodnutí. Mají před volbami, na Ukrajině je velká maďarská menšina, takže je to takový specifický vztah, ale Maďarsko určitě nezablokovalo žádné rozhodnutí EU nebo NATO," poznamenal Babiš. Maďaři budou hlasovat v neděli 2. dubna.

Babiše 11. března převezla sanitka do IKEM poté, co se mu po jídle udělalo špatně, nakrátko ztratil vědomí a kolegové mu museli poskytnout první pomoc. Zmínil tehdy, že měl také částečnou střevní neprůchodnost, která může mít víc důvodů. Po týdnu ho lékaři propustili s tím, že musí absolvovat další vyšetření. Hospitalizace ale už nutná podle něj nebude.