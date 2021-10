Bartoš vyzval u voleb lidi, aby se chopili šance vrátit Česku budoucnost

Do volební místnosti na základní škole v ulici České mládeže přišel předseda Pirátů s dítětem v náručí a v doprovodu manželky krátce před 15:00. "Teď se rozhoduje, kam bude v následujících letech Česká republika směřovat, jestli to bude i v té postcovidové obnově země, kde nakopneme ekonomiku, začneme sledovat světové trendy, nebo jestli to bude republika, kde se nebude inovovat, kde se bude žít na dluh," uvedl Bartoš. "Já myslím, že nejen mladí lidé, ale i generace starších lidí a generace čtyřicetiletých by měli přijít k volbám," uvedl.

Před Bartošem odvolily v základní škole desítky lidí. Volební účast ve dvou okrscích, jejichž občané tady hlasují, bývá tradičně vysoká, a to kolem 55 procent. Před otevřením místnosti se vytvořila krátká fronta. "Jedu na víkend pryč a potřebuju odhlasovat. K volbám normálně nechodím, ale letos mě k tomu donutila situace. Chci velkou změnu, kdyby to vyšlo, budu ráda," řekla ČTK Iveta Holubová, která přišla volit s manželem.

V Ústeckém kraji bývá volební účast nižší než republikový průměr. V roce 2017 činila 52,38 procenta.