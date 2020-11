Bývalý zmocněnec pro svobodu vyznání při EU chce obnovu postu: Jde o lidskou důstojnost

Dodržování náboženských svobod je podle něj ukazatelem toho, jak se daná společnost staví k ostatním svobodám člověka. "Nejde jen o náboženskou svobodu, ale i o lidskou důstojnost, je to výraz respektování důstojnosti každého z nás," uvedl.

Funkci zmocněnce zastával od roku 2016 a zanikla automaticky s loňským ukončením mandátu předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera. Ministr zahraničí Tomáš Petříček dnes na konferenci uvedl, že probíhá proces, ve kterém by měl být vybrán Figeľův nástupce.

Svoboda vyznání je základním právem každého člověka. Musíme společně udělat vše pro to, aby se nikdo nemusel bát o svůj život jenom kvůli tomu, že má jiný názor nebo víru. Jen skrze spolupráci a dialog můžeme společně překonat problémy dnešní doby. #ČervenáStředa 🔴 pic.twitter.com/H79Ewf11gA — Tomáš Petříček (@TPetricek) November 25, 2020

Konference se u příležitosti dnešní Červené středy, mezinárodní iniciativy k připomínce těch, kdo jsou pro svou víru pronásledováni, koná v pražském Karolinu a přenáší se on-line. Po jejím skončení se uskuteční společná křesťansko-židovská modlitba a po ní krátký průvod Prahou. Projde kolem veřejných a církevních budov nasvícených červeně jako symbol krve prolité nespravedlivě stíhanými věřícími po celém světě.

"Jsem rád, že je Petr Jašek na svobodě. Sám jsem se angažoval ve prospěch devíti osob v zemi, kterou jsem neznal, a v situaci, která byla složitá a riskantní. Ale ve jménu Evropy a s důvěryhodností této komunity, jejíž součástí je i ČR a Slovensko, se podařilo v některých zemích víc, než jsem čekal," uvedl. Jašek byl před několika lety v Súdánu odsouzen k dlouholetému vězení, strávil tam 14,5 měsíce, než se ho diplomatickou cestou podařilo dostat zpět do vlasti. Uváděl, že v zemi dokumentoval špatnou situaci tamních křesťanů.

Evropská spolupráce podle Figeľa pomohla v podobných případech nejen v Súdánu, ale i Pakistánu, Iráku či dalších afrických zemích. "Proto by EU měla udělat víc a navázat na tohle úvodní období, které bylo vyvolané genocidou - ne nějakou událostí, ale zločinem zločinů vůči náboženským menšinám v Iráku a Sýrii, abychom konali spíše preventivně, ne jen reaktivně," řekl Figeľ.

"Musíme pamatovat na to, že i my jsme byli v nesvobodě, a hlavně, že většina lidí ve světě tuto svobodu nemá. Nejde jen o náboženskou svobodu, ale i o lidskou důstojnost, je to výraz respektování důstojnosti každého z nás," uvedl a připomněl situaci v bývalém Československu před rokem 1989. Potlačované náboženské svobody jsou podle něj lakmusovým papírkem pro dodržování ostatních svobod. Až 79 procent světové populace podle něj žije v zemích, kde jsou velké překážky pro náboženskou svobodu. Trendy v porušování náboženských svobod se podle něj zhorčují a jsou na škále od nesnášenlivosti po genocidu.

Kromě zemí zmítaných islámským terorismem jde podle něj o náboženský nacionalismus jako třeba v Indii nebo Barmě nebo totalitární ideologie, jíž se vyznačuje Severní Korea nebo do velké míry i Čína v jejím vztahu třeba k Ujgurům. Potlačování náboženských svobod je ale podle něj problém i v některých evropských zemích. Sekularismus je v nich podle Figeľa chápaný ideologicky, jako náhrada za pluralitu. "Férový sekularismus je požehnání pro náboženskou svobodu, ale neférový nahrazuje náboženskou svobodu novou ideologií," míní.

Dnešní konferenci pořádají společně Česká biskupská konference s Ekumenickou radou církví, Federací židovských obcí a Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku. Generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš dnes uvedl, že až 60 procent světové populace nemůže vyznávat svou víru svobodně. Až 100.000 lidí je podle pořadatelů konference ročně pro víru zavražděno.