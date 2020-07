Česko má podle Babiše zájem o normální vztahy s Ruskem

Babiš tak reagoval na dnešní prohlášení mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova, že nynější rusko-české vztahy jsou zkalené a kontakty s českým vedením se nyní neplánují.

"To, že česko-ruské vztahy nejsou ideální, není překvapení ani pro nás, ani pro Rusy. Právě proto jsme se společně dohodli na zahájení česko-ruských konzultací," napsal Babiš ČTK. Konzultace by podle něj měly zhodnotit bilaterální vztahy a vyřešit spory tam, kde to bude možné. "Právě proto, že máme o normální vztahy s Ruskem zájem, ke konzultacím přistupujeme velmi zodpovědně," dodal.

Česká diplomacie prostřednictvím mluvčí Zuzany Štíchové dnes ČTK sdělila, že Praha chce problémy ve vztazích s Ruskem řešit konzultacemi, ale nevidí na druhé straně odezvu. "Na ruské straně zatím nevidíme vůli k jejich zahájení," uvedla Štíchová. ČR navrhla Moskvě konzultace na základě vzájemné smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993. Strany se ale od té doby nedohodly na formátu jednání a vzájemně se obviňovaly z jejich blokování.

Babiš dnes uvedl, že na řešení situace má zájem celá vláda. "Přál bych si samozřejmě, aby výsledkem naší společné snahy bylo i česko-ruské setkání na vysoké úrovni," dodal premiér.

Peskov dnes mluvil o špatných vztazích v souvislosti s údajnou špionážní aférou kolem poradce šéfa vesmírné agentury Roskosmos a bývalého novináře Ivana Safronova, kterého podle obhájců ruská kontrarozvědka (FSB) podezírá z vlastizrady kvůli údajné spolupráci s českou rozvědkou. Safronov obvinění odmítl a někteří odpůrci ruského režimu uspořádali na jeho podporu demonstrace. Naznačovali, že skutečným důvodem jeho zadržení byla Safronovova novinářská činnost.

Česko-ruské vztahy pošramotila v posledních letech řada sporů. Bezpečnostní informační služba (BIS) i Vojenské zpravodajství pravidelně varují před ruskou zpravodajskou činností v ČR. Česko letos také vyhostilo dva ruské diplomaty, kteří podle tajných služeb řešili vzájemné spory smyšleným obviněním o hrozbě jedem ricin českým komunálním politikům. Země se přou i o interpretaci historických událostí.