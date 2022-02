Česko má podle Fialy taková opatření, aby zvládlo zastavení dodávek plynu z Ruska

Fiala řekl, že s rizikem omezení dodávek ruského plynu počítá nejen česká vláda, ale i Evropa. "Ale nestrašme se," poznamenal. "Že by Rusko zastavilo úplně všechno asi není pravděpodobné, ale může dojít k omezení dodávek a i k problémům s cenami," uvedl. Poukázal na to, že plyn proudí do Evropy ze čtyř směrů.

"Jsme připraveni ve spolupráci s jinými evropskými státy dodávky plynu, kdyby je Rusko výrazně omezilo nebo zastavilo, nějakým způsobem nahradit. Evropská komise udělala řadu předběžných dohod s jinými zeměmi, které jsou schopny pomoct," uvedl předseda vlády.

V případě ropy má stát reálné zásoby na 94 dnů, řekl dříve premiér. U zemního plynu nejsou zásobníky státní. "Ale máme představu o zásobách, obchodníci mají povinnost mít zásoby na 30 dní," uvedl ve čtvrtek. Na případné výpadky je tak ČR připravená, podle Fialy jí nahrálo i to, že nebyla tuhá zima.

Fiala také zopakoval, že je v Česku i v Evropě nutné omezit závislost na ruském plynu do budoucna. O tom dříve hovořil také ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN).