ČSSD prosazuje ošetřovné na děti do 13 let po celou karanténu, ANO se o tom nechce bavit

"Jestliže zavřeme třídu, je potřeba, aby rodiče měli možnost s dětmi být. Ideálně, kdyby to bylo v režimu do 30. června," uvedla Gajdůšková. Protože se ale situace změnila, chce, aby rodič mohl být "na paragrafů doma do té doby, do kdy bude dítě muset být doma. Změna by měla platit pro děti do třinácti let, nyní je nárok na ošetřovné omezen desátým rokem dítěte. Po změně zákona dnes na plénu Sněmovny volali i Piráti.

S otevřením debaty o opětovné změně parametrů ošetřovného neuspěla v pondělí v debatě s koaličními partnery ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček (ČSSD) potom novinářům řekl, že ČSSD chce téma znovu otevřít v případě, že se koronavirus na školách rozšíří tak, že případné prodloužení ošetřovného nabude na aktuálnosti. Maláčová kritizuje, že ministr školství Robert Plaga (ANO) s ní otázku ošetřovného neprojednal.

Ošetřovné se podle zákona vyplácí zaměstnancům s nemocenským pojištěním na děti do deseti let nejvýš devět dnů. Samoživitelky a samoživitelé ho mohou pobírat až 16 dnů na potomky do 16 let. Po uzavření škol kvůli nákaze se prodloužila doba vyplácení a zvýšil věk dětí i částka. Ošetřovné bylo možné čerpat na školáky do 13 let až do konce června. Příspěvek vzrostl od dubna ze 60 na 80 procent základu výdělku. Od začátku prázdnin se ošetřovné vyplácí zas v původní podobě. Vláda počítá od září s otevřením škol a lokálními opatřeními, v případě nákazy by do karantény neměly spadnout celé školy.

Na ošetřovné se letos ve druhém čtvrtletí, kdy zůstaly školy, většina školek či stacionáře zavřené, vydalo asi 7,06 miliardy korun. Je to zhruba patnáctkrát víc než za druhé čtvrtletí minulého roku. Systém nemocenského pojištění, z něhož se vedle ošetřovného platí i nemocenská, mateřská či otcovská, se letos dostal do nejhlubšího propadu od začátku svého fungování v roce 1993. Výdaje v prvním pololetí přesáhly příjmy zhruba o 13 miliard korun.