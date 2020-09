Další skandál kolem rozesílání roušek. Jak pošta získala osobní údaje seniorů?

Nahodil uvedl, že v usnesení vlády o rozesílání roušek není informace, na základě jakého zákona vláda ministerstvu vnitra tuto povinnost uložila. Ministerstvo přitom pro rozeslání balíčku využilo osobní údaje seniorů, a to bez jejich souhlasu. Jména, příjmení a adresy lidí od 60 let ministerstvo navíc předalo České poště.

Kaucký napsal, že otázka by měla směřovat na ministerstvo vnitra, které je správcem osobních údajů. "Rozesílání respirátorů prostřednictvím České pošty prověřujeme od jeho začátku. V této chvíli nelze dále komentovat, coby předseda navíc do procesu vstupuji až ve formě druhoinstančních rozhodnutí," doplnil.

