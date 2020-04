Enormní nárůst přestupků. Vláda má při uvolňování opatření zvážit dopad Velikonoc, říká Hamáček

Ministr počítá s tím, že se počty pozitivně testovaných na nový koronavirus zvýší. Jaké stanovisko zaujme k postupnému otevírání obchodů, nechtěl před zasedáním vlády komentovat.

Kabinet by měl zveřejnit scénáře uvolňování omezení pro obchody a služby dnes odpoledne po jednání vlády. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) návrh počítá se třemi vlnami uvolňování, a to nikoli podle typu obchodů, ale jejich rozlohy. Mezi jednotlivými vlnami by podle Havlíčka mohly být týdenní či desetidenní odstupy.

"Jediné, co chci říct, je, že se ukazuje, že je potřeba vzít v úvahu situaci, která byla o velikonočních svátcích, a dopad na případný růst pozitivně testovaných na koronavirus," uvedl bez dalších podrobností Hamáček. Zopakoval, že lidé o Velikonocích polevili v dodržování opatření, i policie zaznamenala zvýšený počet přestupků jako nenošení roušek či shlukování se na veřejnosti. "Mě to samozřejmě mrzí, protože si myslím, že vyhráno ještě není," řekl. Podle něj je samozřejmé, že se Velikonoce na počtu nakažených projeví.

Hamáček by byl opatrný i v případě znovuzavádění školní docházky. Ministr uvedl, že je pro to "nic neuspěchat". Také možnost návratu žáků do škol bude dnes vláda projednávat. Epidemiologové nedoporučují úplné obnovení povinné školní docházky do konce června. Prioritu by měli mít ti, kteří zakončují ročník nějakou závěrečnou nebo postupovou zkouškou, řekla Radiožurnálu hlavní hygienička Jarmila Rážová.

K uvolňování epidemiologických opatření stát přistoupí, pokud se počty nově odhalených nemocných nebudou blížit ke 400 za den, uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Minulý týden přitom testy prokázaly kolem dvou set nově nemocných denně. Kvůli velikonočním svátkům, během kterých někteří lidé plně nedodržovali ochranná opatření, předpokládá také Prymula růst počtu nemocných po inkubační době zhruba za týden.

Policisté o Velikonocích zaznamenali oproti běžnému víkendu až stoprocentní nárůst přestupků spojených s nedodržováním opatření zavedených proti šíření nákazy novým koronavirem. Novinářům to dnes řekl policejní prezident Jan Švejdar. Podle Hamáčka se lidé dopustili zhruba 3700 správních deliktů, většinou šlo o nenošení roušek či shlukování na veřejnosti. Policie většinu pochybení vyřešila na místě domluvou.

Lidé v první polovině prodlouženého velikonočního víkendu porušovali opatření proti šíření koronaviru častěji než v jiné dny. Policisté ráno na twitteru uvedli, že během svátků zatím denně řešili asi 600 přestupků. "Ten nárůst byl skutečně až stoprocentní," prohlásil Švejdar. "Je potřeba ale také říci, že jsme zvýšili kontrolní činnost," dodal.

Podle Švejdara poslali policisté do správního řízení zhruba deset až 20 procent přestupků. Zbytek vyřešili na místě domluvou.

Nejčastěji se příslušníci policejního sboru setkávali se shlukováním lidí ve skupinkách, popíjením alkoholu na veřejnosti nebo s tím, že lidé nosili roušky na krku a nezakrývali si s nimi ústa a nos. Policisté ale současně ocenili, že lidé omezili výlety do turisticky atraktivních míst.

Politici opakovaně vyzývali obyvatele, aby letošní svátky prožili nejlépe doma a odpustili si návštěvy širší rodiny a sousedů i tradiční koledování. Hamáček dnes uvedl, že lidé v dodržování omezení polevili. Projeví se to podle něj na nárůstu počtu nakažených.

Lidé musí z nařízení vlády od 19. března povinně při pohybu mimo domov nosit roušku nebo jinou ochranu obličeje, venku se mohou pohybovat jen při cestě do práce, pro potraviny či léky nebo z jiných nutných důvodů. Volný pohyb je možný jen v přírodě a parcích.

Vláda umožnila lidem od úterý 7. dubna venku individuálně sportovat bez roušek při dodržení odstupu dvou metrů od ostatních. Podle Hamáčka to ale nebylo dobré řešení.