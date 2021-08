Hejtman Kuba sejde s Hamáčkem, budou řešit Afghánistán

"Pan ministr mi včera (v pondělí) volal po mém zveřejnění, že mi volalo asi třicet novinářů a jediný, kdo mi nevolal, byl pan ministr. Potom se mi ozval a dohodli jsme se, že až budu mít cestu do Prahy, tak bychom se potkali. Já jedu do Prahy ve čtvrtek, myslím, že by se nám mohlo povést se potkat. Ale jsem přesvědčen, že ta situace je extrémně vyhrocená a ten výrok pana ministra považuji za velmi předčasný, protože, upřímně řečeno: kolik těch lidí je? Jsou to ženy, děti, nebo muži? Co ti lidé umí? Jakým budou teď procházet procesem? To jsou přece všechno věci, které nejsou o tom, že teď mají hejtmani něco okamžitě zařídit," řekl Kuba.

Podle něj jsou si hejtmani vědomi své odpovědnosti a na řadu věcí připraveni. Kuba by ale rád slyšel, o jaké počty lidí se jedná a kdo to je. "Teď je především úkolem vlády postarat se o to, aby lidé, kteří pracovali pro českou armádu a teď jsou tam vystaveni nebezpečí, se odsud dostali pryč. Potom je proces přijímání těch lidí, žádosti o azyl, to všechno není věc, která se týká hejtmanů. A v téhle chvíli chtít po hejtmanech výroky: kdo co budete dělat, kde je zaměstnáte, mi přijde úplně absurdně mediálně přestřelená debata," řekl Kuba.

Na dotaz ČTK uvedl, že "neslyšel" jediného hejtmana, který by potvrdil, že s Hamáčkem mluvil. "Jestli někdo, tak předpokládám, že s ním komunikoval primátor Prahy, patří do skupiny hejtmanů, ale je to primátor Prahy. A města mají úplně jiné kompetence a možnosti než kraje. Neslyšel jsem jediného hejtmana, který by mi potvrdil, že s panem ministrem Hamáčkem komunikoval," řekl Kuba.

Hamáček v pondělí řekl, že bude jednat s hejtmany o integraci Afghánců, které armáda přesunuje z Kábulu do Česka. Nabídky samospráv už obdržel, řekl Hamáček. Nechtěl upřesnit, kolika lidí se evakuace bude týkat.

Česko slíbilo pomoc místním spolupracovníkům českého velvyslanectví a tlumočníkům s platným kontraktem s českou armádou, kteří prošli bezpečnostní prověrkou. Opozice vládu kritizuje za pomalou reakci i za to, že se na seznam nevešli všichni spolupracovníci armády i z dřívějších let. V minulosti Česko afghánským tlumočníkům pomáhalo, program byl ale v roce 2017 zrušen. Někteří ze spolupracovníků českých vojáků se tak přesídlení v minulých letech nedočkali. Podle expertů hrozí lidem spolupracujícím s koaličními vojsky smrt, v ohrožení jsou i jejich rodiny. Své spolupracovníky ze země stahují i další západní země.