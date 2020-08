Hejtmanům či starostům nemají v roce 2021 růst platy, navrhuje vnitro

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo vnitra navrhuje, aby se v příštím roce nezměnily odměny pro představitele obcí a krajů. Vyplývá to z materiálu, který má ČTK k dispozici a na některé z dalších schůzí by se jím měla zabývat vláda. Ministerstvo argumentuje tím, že rozpočty samospráv poznamená letošní pandemie covidu-19, takže by je neměly zatížit další povinné výdaje.