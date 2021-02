Ministerstvo financí navrhuje zvýšit schodek státního rozpočtu

Změna daní od letošního roku by měla podle dřívějších odhadů ministerstva financí snížit příjmy rozpočtu o 87,5 miliardy korun. Do nové výše schodku bude podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) také nutné promítnout náklady na nové koronavirové programy kompenzací podnikatelům, které vláda chystá. Změnu rozpočtu navrhne ministryně schválit ve stavu legislativní nouze.

Součástí nového systému kompenzací podnikatelům zasaženým dopady je i nový zákon o kompenzačním bonusu, který by již neměl být navázán na nouzový stav. Předloha, jejíž návrh by dnes vláda měla také schválit, počítá s tím, že podpora bude zaměřena na firmy a podnikatele, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 50 a více procent. Navíc zákon zvyšuje denní příspěvek z 500 na 1000 korun. Nový systém kompenzací je postaven podle dřívějšího vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO)i na pokračování programu Antivirus nebo příspěvku 500 Kč denně na zaměstnance. Podle nedělního vyjádření Havlíčka by nový plošný systém kompenzací měl bez záruk čítat 20 až 25 miliard korun měsíčně.

Za celý loňský rok ovlivněný dopady pandemie skončil státní rozpočet v rekordním schodku 367,4 miliardy korun. Rozpočet na loňský rok, který schválila Sněmovna, počítal s deficitem 500 miliard korun, poslanci ho na návrh vlády třikrát zvýšili kvůli dopadům epidemie koronaviru z původních 40 miliard korun.

Za první měsíc roku skončilo hospodaření státního rozpočtu ve schodku 31,5 miliardy korun. Šlo přitom o nejvyšší lednový schodek od vzniku ČR.