Mynář babiše informoval pouze o schůzi Sněmovny, o Vondráčkovi ne

Mynář při dnešním prohlášení novinářům řekl, že jej Zeman pověřil ještě před hospitalizací 10. října, aby připravil podpisovou listinu svolávací zasedání nové Sněmovny. Prezident podle něj zároveň rozhodl o Vondráčkově přítomnosti při podpisu listiny a uložil kancléři vše připravit. Mynář dále řekl, že ve středu 13. října o Zemanově rozhodnutí informoval Babiše. Pražský hrad zároveň zveřejnil video, na kterém Zeman 14. října mimo jiné za přítomnosti Vondráčka a Mynáře v nemocnici svolání Sněmovny podepisuje.

Babiš dnes ČTK napsal, že schůzka s Mynářem trvala zhruba 15 minut a že jí byla přítomna i Tünde Bartha, jež je pověřena řízením úřadu vlády. Kancléř je podle premiéra informoval, že schůze bude pravděpodobně svolána prezidentem na 8. listopadu. "O návštěvě pana Vondráčka u prezidenta nepadlo ani slovo," uvedl.

Vondráčkova návštěva u Zemana vyvolala kritiku i pochyby o jejím průběhu. ÚVN se distancovala od Vondráčkových výroků o prezidentově zdravotním stavu. Uvedla, že šéfa dolní komory k Zemanovi na jednotku intenzivní péče přivedl Mynář bez vědomí ošetřujícího lékaře. Vondráček reagoval, že byl přesvědčen o tom, že návštěva byla s nemocnicí konzultovaná. Zdůraznil, že Zemanův zdravotní stav nekomentoval, ale pouze popsal, jak na něho prezident působil a o čem spolu mluvili.

Babiš předsedu Sněmovny opakovaně za návštěvu kritizoval. Vondráček s Mynářem podle premiérova úterního vyjádření pro Českou televizi nemuseli kolem rozhodnutí svolat Sněmovnu dělat takové "divadlo". "Bylo to zbytečné a akorát to vyvolalo emoce. Neměl tam chodit a myslím, že to bylo jeho pochybení," řekl tehdy.