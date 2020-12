Na očkovací kampani mají vydělat Babišovy firmy. Muzejní inzerát je trapný, říká Zdechovský

Odmítá jen kritizovat a hodlá i pomoci. Místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský za trojkoalici, kterou kromě lidovců tvoří i ODS a TOP 09 s názvem SPOLU, nabízí podporu ohledně kampaně zaměřené na očkování proti covidu-19. „Opozice tady opravdu není jen od toho, aby pouze kritizovala. Musí také přijít s nápadem a zapojit se. Navíc už naše koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jasně deklarovala, že je připravena v této věci pomoci.“

Europoslanec připomíná, že trojkoalice už má svůj propagační tým, který vede Dominik Feri z TOP 09. Rovněž je připravena spolupracovat s vládou. „Zatím jsme v tomto týdnu byli pozváni do krizového štábu a všechna témata i nápady od nás se teprve budou kabinetu nabízet. Chceme se zaměřit na sociální sítě, abychom strhli i mladou generaci. Dominik totiž už nyní informuje své vrstevníky o různých opatřeních.“

Místopředseda výboru pro zaměstnanost a sociální věci v Evropském parlamentu na sítě veřejně napsal, že on i jeho rodina se nechá očkovat. „Kdyby vláda měla zájem, tak jsme s trojkoalicí určitě připraveni stát se tvářemi kampaně, která bude lidi vyzývat k zodpovědnosti.“

Zdechovský tvrdí, že na problematiku očkování nepohlíží jen jako politik. Celou situaci vnímá velmi citlivě. „A to zvláště poté, co jsem pracoval jako dobrovolník na covidovém oddělení v berounské nemocnici. Zde jsem si uvědomil a bohužel to i viděl, že někteří nakažení pacienti se velmi brzy dostávají do stavu, kdy umírají. Díky zmíněné osobní zkušenosti jsem schopen přesvědčit řadu lidí, aby se nechala očkovat.“

Zakladatel komunikační a PR agentury Commservis.com pohlíží jako expert na vládní kampaň velice kriticky. „Bohužel ji pojala tak,aby se zase nacpalo co nejvíce peněz do Babišových firem, nejlépe do vydavatelství Mafra. A vrcholem byl vytvořený inzerát, který dělal totální amatér, jemuž marketing ani lidské vnímání vůbec nic neříká. I doprovodný text je tragický.“

Podle člena výboru pro rozpočtovou kontrolu je propagace totálně zpackaná. A má obavy, aby prezentovaný inzerát, který kritizoval i premiér Andrej Babiš, lidi spíše neodpudil. „Kdybych se měl rozhodovat na základě kampaně, jakou předvedlo ministerstvo zdravotnictví, tak bych se v životě očkovat nedal. Odradila by mě,“ přiznává Zdechovský pro EuroZprávy.cz.

Vzorem by se měla stát britská propagace

Odborník na mediální analytiku je doslova zděšen, jakou grafickou úroveň leták má. „Jeho provedení odpovídá tak roku 1920 až 1925. Jedná se o muzejní kousek, který je hodně trapný a nepovedený.“ Kdyby byl v pozici ministra zdravotnictví, tak za podobně odvedenou práci nikomu nezaplatí. „A člověka, který za inzerátem stojí, bych na hodinu z ministerstva vyhodil a už bych po něm v životě nechtěl žádnou práci. Rovněž se to týká i všech lidí, kteří se na letáku podíleli a za propagaci jsou zodpovědní.“

Specialista na politický marketing a public relations detailně na sociálních sítích zkoumal zahraniční ohlasy na inzerát, kterým se ministerstvo zdravotnictví prezentovalo. „Nejslušnějším ohlasem bylo Oh My God (Pane Bože – pozn. red.) anebo Proboha, za takovou práci někdo dostal zaplaceno?“

Rodák z Havlíčkova Brodu tvrdí, že v marketingovém světě je český výtvor ukazován jako nejméně z povedených inzerátů. „A je rovněž chápán jako odstrašující příklad komunikace vlády směrem ke svým spoluobčanům. Pokud by se v reklamě a marketingu z pohledu vládních institucí udělovali plyšoví medvědi, tak takto v uvozovkách provedený inzerát by se musel zákonitě stát celosvětovým vítězem.“

Krizový manažer je naopak nadšen britskou kampaní, která je postavená na fotce prarodičů i rodičů a lidi vyzývá, aby se právě kvůli starší generaci nechali očkovat. „Inzerát je navíc obohacen o vysvětlení, proč je vakcína tak důležitá a jak konkrétně může pomoci. Rovněž Britové dlouhodobě vyvracejí veškeré dezinformace, které se kolem vakcíny vyrojily.“

Do celé kampaně se ve Velké Británii zapojila i celá řada odborníků, profesorů a univerzit. „Snaží se lidi přesvědčit, proč je vakcína tak prospěšná. Pomoc dokonce nabídla i britská královna Alžběta II, která prohlásila, že se nechá očkovat. Takový postoj mně bohužel v České republice u předních vládních politiků chybí,“ uzavírá Tomáš Zdechovský.