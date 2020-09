Nakažení lidé se budou sami trasovat, podle Babiše se projekt připravuje

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Připravuje se projekt takzvaného sebetrasování, kdy by lidé pozitivní na onemocnění covid-19 sami na webu vyplnili formulář se svými kontakty z posledních dní. Před odletem do Vídně na jednání se svým rakouským a slovenským protějškem to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO).