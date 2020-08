Vláda není cestovní kancelář. EU by měla sjednotit pravidla, shodli se poslanec a senátor

Odpověď na výše uvedenou otázku se snažili najít senátor a předseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer (Nezařazený) a poslanec a předseda sněmovního Zahraničního výboru Ondřej Veselý (ČSSD) v pořadu Partie Terezie Tománkové na televizní stanici CNN Prima NEWS.

Poslanec i senátor se shodli, že se cestování ještě po určitý čas nevrátí k době předkoronavirové. Právě cestovní ruch měl totiž za následek rozšíření nákazy do Evropy a zbytku světa, proto je přirozené, že se podmínky jednotlivých členských zemí, pokud jde o předkládání negativních testů, budou měnit.

"Musíme počítat s tím, že nás nějaký stát překvapí, že zavede opatření rychle. Evropská unie by se v tom měla více angažovat, aby se pravidla sjednocovala. Koordinovaná schůzka ministrů zdravotnictví členských zemí by prospěla,“ nechal se slyšet Veselý. "Jasnější pravidla v rámci Evropské unie jsou vždy dobrá. Je ale třeba vycházet ze společné metodiky sběru dat. Každá země to stále dělá trochu jinak,“ reagoval Fischer.

Vláda není cestovní kancelář

Šéf senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost zároveň také kritizoval, že se řecká protiepidemiologická opatření vůči českým turistům řešila telefonicky mezi premiéry obou zemí.

"Mě to trochu zneklidňuje. Je to totiž téma pro hygienickou službu a nikoli pro premiéra,“ vysvětlil senátor s tím, že vláda vnáší do celé situace zmatky, a že se akorát potvrzuje nedostatečná podpora hygieniků ze strany politiků. "Nevadí mi to, premiér vyřešil problém pro spoustu lidí v danou chvíli. Principiálně by to ale tak být nemělo,“ nechal se slyšet Veselý s tím, že zodpovědnost za zavedení nebo zrušení opatření leží výhradně na politicích.

Poslanec ČSSD zároveň ale také přiznal, že by vláda neměla být cestovní kanceláří, nýbrž vrcholným orgánem ručícím za ochranu veřejného zdraví. "Vláda by měla varovat před zeměmi, kde se epidemická situace zhoršuje,“ oponoval Fischer. Veselý řekl, že by na to ale měla být sama, a že by měla vycházet z odborných poznatků.