Od pondělí se ztíží návrat do Česka z některých zemí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Od pondělí se ztíží návrat do České republiky z Belgie, Dánska, Švédska, Litvy a San Marina. Na takzvané mapě cestovatele se posunou z oranžové do červené kategorie značící vysokou míru rizika nákazy koronavirem. Naopak jednodušší návrat bude z Madeiry. V dnešní tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Změny budou i u dalších států, nemají však vliv na režim při příjezdu do Česka.