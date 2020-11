Piráti doufají, že Sněmovna podpoří zmrazení platů politiků. Kromě vlády tepou i ODS

Platová novela by měla přinést i budoucí výpočet odměn z průměrné mzdy v celé ekonomice. Nyní se odvíjejí od průměrné mzdy pouze v nepodnikatelské sféře.

Změny v daňovém systému odsouhlasila Sněmovna v noci na dnešek, schválila zejména zrušení superhrubé mzdy a výrazné zvýšení slevy na poplatníka. Ministryně Alena Schillerová (za ANO) odhadla dopad do veřejných rozpočtů zhruba na 130 miliard korun. "Vzhledem k té rozpočtové šílenosti, kterou schválila koalice ANO, SPD, KSČM a ODS, stoupnou platy politiků, soudců a státních zástupců poměrně výrazně asi o nějakých 8000 měsíčně skrz snížení daní," konstatoval Ferjenčík.

Těsně před druhou hodinou ráno byl prohlasován daňový balíček, kterým všem občanům vláda nadělila sekeru za dalších 130 - 150 mld. ročně :( Navíc výrazně zatíží obce a kraje. Jen je s podivem, že takovou "rozpočtovou odpovědnost" podpořila i @ODScz. — Piráti (@PiratskaStrana) November 20, 2020

Věří, že to přesvědčilo i dosavadní odpůrce zmrazení odměn v dolní komoře Parlamentu. "Doufám, že si žádný poslanec nedovolí tu ostudu, že by to stouplo o dalších 10.000 korun, kdyby nebyl přijat návrh na zmrazení hrubých mezd," uvedl. Pokles daňové sazby by podle něj mohl být případně argumentem i u Ústavního soudu. "V kontextu toho je prakticky jisté, že to ústavní soudci podrží," dodal Ferjenčík.

Základní měsíční plat poslance a senátora by v příštím roce měl podle návrhu zůstat na letošní úrovni 90.800 korun. Základní plat prezidenta by i nadále činil 302.700 korun hrubého a premiéra 243.800 korun. V roce 2022 by se pak odvíjely od toho, jaká bude letošní průměrná hrubá mzda v celé ekonomice, neměly by být ale nižší než v příštím roce. Z predikce ministerstva práce vyplývá, že základní plat poslance by mohl v roce 2022 být 92.600 korun.