Piráti naléhají na Babiše. Přejí si zveřejnění smluv k dostavbě Dukovan

Očekávaná suma za stavbu bloku je podle generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše v současných cenách zhruba šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun). Vyjádření úřadu vlády ČTK shání.

Bartoš uvedl, že příprava stavby v Dukovanech musí být kvůli své ceně i možným dopadům na ceny energií a celou českou ekonomiku maximálně transparentní. Proces by měl být pod veřejnou kontrolou a být uzavřen za podmínek, které budou co nejvýhodnější pro stát a obyvatele, dodal Bartoš. "Obrátil jsem se písemně na pana premiéra s žádostí o zveřejnění smluv, které plánují vláda či jednotlivá ministerstva uzavřít," řekl.

Řada smluv je nyní v utajeném režimu vyhrazené, což ztěžuje poslancům přípravu na jednání a znemožňuje kontrolu veřejnosti i expertům, kritizují Piráti. Jedná se podle nich především o rámcové a prováděcí smlouvy mezi vládou, společností ČEZ a dalšími firmami, včetně dceřiných společností ČEZ. "Vzhledem k tomu, že jsme za Piráty prosadili zrušení výjimky z registru smluv pro ČEZ a další státní firmy, tak budou všechny tyto smlouvy po podpisu stejně zveřejněny. Neexistuje tedy logický důvod, proč neumožnit veřejnou kontrolu již nyní," dodal Bartoš.

Piráti také požadují, aby kvůli bezpečnosti i úsporám stavbu nerealizoval ČEZ, ale stát. Dodavatelským modelem nového bloku má být tzv. stavba na klíč, která zajistí možnost kontroly subdodavatelů projektu. Beneš v květnu ČTK řekl, že na financování výstavby by se stát měl podílet řádově 70 procenty, zbylých 30 procent by měl zaplatit ČEZ.

Podpis plánovaných smluv mezi státem a společností ČEZ se z konce června posunul na polovinu července, řekl před týdnem místopředseda představenstva firmy Pavel Cyrani. Důvod neuvedl. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) mají vláda a ČEZ podepsat tzv. rámcovou a prováděcí smlouvu. Obě na konci dubna schválili ministři. Vedle zastřešující dohody jde o smlouvu, která definuje územní povolení k umístění stavby i výběr dodavatele do roku 2024. Stát v ní podle dřívějšího vyjádření Havlíčka dává možnost společnosti ČEZ odprodat mu celý projekt.

Možnou stavbu nového jaderného zdroje v Česku několik předcházejících let brzdily nejasnosti o způsobu financování, konkrétní obrysy začíná dostávat projekt až v posledních měsících. Dlouhodobě se proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR staví ekologové. Stavět by se podle dřívějších informací mělo začít v roce 2029, blok by měl být uveden do provozu v roce 2036.