Pompeo má do Prahy dorazit v úterý, další den jednat s Babišem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo dorazí do Česka podle šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka v úterý 11. srpna, následující den by měl jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Už během dneška má do Prahy přiletět americký tým, který bude chystat detaily návštěvy, řekla Alena Schillerová (za ANO), která v době dovolené zastupuje Babiše.