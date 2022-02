Poslanci projednají státní rozpočet na letošní rok na zvláštní schůzi v pátek

SPD se snaží obstrukcemi zamezit schválení vládní pandemické novely. Dolní komora kvůli tomu hlasy vládní koalice rozhodla o tom, že i dnes bude moci její jednání pokračovat přes noc. "Na organizačním výboru jsme všemi přítomnými hlasy i po dohodě s opozicí prohlasovali, že svoláme další schůzi na tento pátek od 09:00," uvedla Adamová. Na programu bude harmonogram projednávání rozpočtu a rozpočet samotný, doplnila.

Svolání další schůze má podle ní přinést jistotu, že se v pátek ráno bude jednat o rozpočtu, i kdyby stále nebyl schválený program již započaté schůze. "Dostali jsme jednoznačné ubezpečení od ostatních, že tento den se bude jednat opravdu o rozpočtu," uvedla.

SPD chce u Ústavního soudu napadnout úterní postup koalice, který vedl k jednání i po 21:00. Koaliční strany při něm podle hnutí porušily jednací řád komory. Šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný řekl, že zvláštní schůze k rozpočtu se nesvolává kvůli obavám, že by mohla SPD u soudu se zpochybněním postupu uspět. "Deklarovali jsme, že rozpočet je klíčový bod, který nikdo nechce zdržovat," uvedl.

Šéf poslanců STAN Josef Cogan míní, že ze strany SPD se již nejedná o obstrukce, ale evidentní pokus o paralyzování komory. "Vnímáme to tak, že se to dostává do této fáze, ale bohužel SPD se to snaží vyhrotit, co to jde," doplnil. Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek doufá, že se jednání Sněmovny ze strany všech klubů podaří zefektivnit. "Musíme se dostat k projednávání těch návrhů, nemůžeme strávit celý týden tím, že se budeme bavit o pořadu jednání," řekl.

Dohodu potvrdila i šéfka klubu opozičního ANO Alena Schillerová s tím, že vznikla na návrh ANO. "Rozpočet je klíčový a nesmí být zablokován. Rozpočtové provizorium musí skončit," uvedla na twitteru.